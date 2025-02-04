大S去世│談瀕死經歷影片廣傳：每天當最後一天過　網民：人間清醒

大S（徐熙媛）猝逝的消息於2月3日引爆微博熱搜，她昔日參加大陸綜藝節目時曾表示「每一天都當作最後一天來過」，相關片段亦引發大陸網民熱議，許多人感歎大S「人間清醒」。



大S曾做客大陸綜藝節目，表示自己「每一天都當作是最後一天來過」。（微博截圖）

據多家大陸媒體報道，2019年時，大陸真人騷節目《我們長大了》曾邀請大S擔任特別嘉賓。大S在節目中表示自己「每一天都當作是最後一天來過」，並表示與妹妹小S十分親密：「不管怎麼樣，她知道我人生最後的那前幾分鐘在幹嘛，她要知道，因為我每一天都當作是最後一天來過。」

大S在節目中也談及自己生完孩子後身體狀況不佳：「我生完孩子之後，有幾次差一點『回不來』，所以我就開始知道，我的身體有時候會突然的，就不動了，不運轉了，尤其生第二胎之後，就是鬼門關，全走了一回，所以我就開始有這個習慣，就是常常有時候會記錄我最近的想講的事情，還有交代一些該交代的事情。」

當在場嘉賓對此表示「好傷感」時，大S解釋稱因為自己有瀕死的經歷，所以才會把每一天都當作是最後一天來過，「可是我不會覺得傷心或甚麼的，因為這都是必經之路，只是我覺得我會很正當地面對這件事情。」

相關圖輯：「如果徐家一定要有一個不健康的孩子，她願意生這個小孩」點圖放大看感動無數網民的片段：

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2月3日，在大S去世的消息被證實後，這一昔日的片段也在大陸網絡廣為流傳，許多人感歎大S清醒理智，也為她的猝逝感到惋惜：

．「雖然我知道她從不怕死，但世間少了這麼一個有趣的靈魂，真的可惜」

．「原來一切她自己都有數，但是太年輕了」

．「對狗好，對妹妹好，是個十分稱職的好媽媽，是很勇敢的人，對死亡也很淡然」

．「如果知道自己最終的結局，還會選擇以同樣的方式過完這一生嗎？我想她的答案是『yes』。這就超越了大多數人吧」



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