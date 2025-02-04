大S徐熙媛去世｜生前追討汪小菲750萬台幣贍養費　法院：訴訟繼續

大S（徐熙媛）在日本因流感併發肺炎逝世，終年48歲。大S生前和前夫汪小菲還有涉及750萬（新台幣，下同）的贍養費官司尚未結束，原訂將在2月27日開庭執行準備程序，現在大S離世，可能會出變數。台灣高等法院對此表示，大S有訴訟代理人，訴訟不當然停止，後續仍應由繼承人等承受訴訟。



大S徐熙媛與前夫汪小菲育有一對仔女。（大S微博）

汪小菲和大S最後離婚收場。

回顧整宗案件，大S和汪小菲於2021年11月在台北地方法院調解離婚，依照調解筆錄附件，汪小菲應從2021年12月1日起到2038年3月1日，每3個月的第1個月1日前，以匯款方式，給付大S家人300萬元贍養費（每個月100萬元），不過大S以汪小菲未依約定給付生活費，聲請強制執行汪小菲750萬元財產。

汪小菲認為自己沒有違反筆錄中的給付義務，但台北地方法院民事庭認為，汪小菲從2022年3月1日到9月1日應給付贍養費900萬元，但只付了150萬元，仍有750萬元尚未給付，指大S聲請執行汪小菲750萬元債權有據，2023年3月一審判決汪小菲敗訴。

汪小菲不服一審判決，上訴到高等法院，目前已開多次準備程序庭，雙方幾乎都由委任律師出庭，原本將在2月27日再開準備程序庭。

現在大S不幸病逝，尚不知相關庭審日期是否出現變數，高院則表示，大S有訴訟代理人，訴訟不當然停止，後續仍應由繼承人（配偶、子女等）承受訴訟。