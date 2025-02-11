香港台灣都有？Youtuber錫蘭兩小時長片揭心靈課程內容引熱議

2024年開始，台灣網紅眾量級家寧開設新頻道時，被網民指出現怪異行為，隨後被網民發現她和不少台灣Youtuber參加收費高昂、課程不透明的「心靈課程」。



據了解，但遭不少網民質疑這是邪教和精神控制課程，不過Youtuber「這群人」董仔和展瑞則出面反駁，認為「心靈課程」確實有對他們的人生帶來改善，「心靈課程」引發網民熱議。



Youtuber錫蘭日前以標題為「你的心靈不需要課程」為題發布2小時的片長詳述「心靈課程」的發源和課程內容，迅速突破190萬讚。有不少香港、台灣網民稱讚影片揭露了許多心靈課程的問題，錫蘭則認為應該討論的是收費高昂的心靈課程不透明有沒有違反消費者的知情權、沒有具備心理諮商師資格的講師來講課是否合法。



Youtuber錫蘭日前以標題為「你的心靈不需要課程」為題發布2小時的片長詳述「心靈課程」的發源和課程內容，迅速突破190萬讚。

影片發出後，在香港和台灣都引發網民熱議。據參加過的受訪者稱，此類心靈課程要價昂貴需要5000到10,000元港幣不等，課程分成三階段，會透過各種遊戲和自我揭露甚至公開責罵的方式來讓學員「心靈成長」，錫蘭更指自己花了四個月爬梳這樣的課程其實源自於美國，而這樣的商業模式被複製到台灣、香港和中國大陸，爆發出許多爭議。

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不過，也有不少網民針對錫蘭在片中抨擊暢銷書《被討厭的勇氣》而不滿，不少網民批評，「讚同影片的內容，但這本書曾經幫助我很多」、「覺得批評《被討厭的勇氣》沒有道理。」

網民點睇

看完只覺得以錢被騙去上課，被弄哭的我像個白癡。

錫蘭的影片也是另一種心靈課程，大家真的要有自己判斷的能力。

我是來自香港打工的小職員。我也被公司強迫參加了類似的課程。真的非常不好受。很支持你把真相告訴大家。

我是一個有執照的心理師，經常接觸到上完這種心靈課程而受傷害的人。非常感謝錫蘭願意花這麼多心力探索這個問題，真是功德無量。向你致上最高的敬意！

