台少女遭強姦12天後跳樓亡　曾向朋友傾訴反被懷疑　男賠錢免入獄

台灣新北一名16歲少女去年5月遭18歲的謝姓男子性侵，向朋友訴苦又被指指點點，12天後在板橋跳樓輕生。 少女家長指控謝男行為導致女兒想不開，新北地檢署調查證據認為性侵與輕生沒有必然性的因果關係，最後以強制性交罪起訴。 新北地院審理後，考量謝男犯案時剛滿18歲，沒有前科，犯後坦承且已賠償家屬達成和解，最後判他2年有期徒刑，緩刑四年。全案可上訴。

據調查，少女去年5月10日晚間跟著學姐和朋友到謝男家玩，其間一度跟謝男在房間獨處，所以讓對方有機可乘。她雖然拒絕抵抗，但還是被對方得逞，同月22日就跳樓輕生；事發當晚，Facebook即流傳一段謝男遭人痛毆（傷害部分未提告）的影片，畫面中，謝男自承「只用下半身思考，犯了強姦別人，害死一條人命」等語，引發網友熱議，少女的家屬也對他提出告訴。

被告曾自承「強姦別人，害死一條人命」。（VCG）

偵訊時，謝男坦承性侵，檢方訊後依法起訴。但謝男遭控少女因性侵羞忿而自殺部分，檢方調查事件發生後，少女仍搭謝男的機車出門，與謝和其他朋友一起晚餐，當下並無憤怒情況，而且少女跟朋友提及此事時，態度是想和謝理論，討回公道，過程未見羞憤自殺念頭。

此外，少女遭性侵後，曾被友人懷疑過是否真實，雙方還為此事發生爭執，其中夾雜許多情緒，因此難認定輕生動機一定是謝男性侵導致；檢方起訴後，另以謝男沒有前科，事後坦承犯行，素行良好，而且與少女家屬達成和解，建請法院從輕量刑、減刑和諭知緩刑，以勵自新。

新北地院審酌謝男案發時剛滿18歲，一時衝動犯錯，犯後已坦承犯行，也賠償400萬台幣（約102萬港元）與家屬達成和解，另外，家屬對於給予謝男緩刑也無意見，因此判他2年徒刑，緩刑4年，另需提供200小時義務勞動和4小時性別平等教育。全案可上訴。

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