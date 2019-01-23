【台文化部長遭掌摑】「中正紀念堂」轉型正義惹議

1月22日，台灣文化部長鄭麗君出席「資深藝人春節餐會」時，突遭到一名女性藝人襲擊「呼巴掌」，這名女性藝人襲擊後立即離開，鄭麗君當場雖然驚呆，但接著又繼續問候其他藝人，不過比預定時間還早離開，可見得心情還是受到影響。

藝人鄭惠中（左）昨在台北市議員應曉薇（右）陪同下召開記者會說明事件經過。 （聯合報）

據台媒報道，發動襲擊的女性藝人是鄭惠中，原名鄭心儀，今年67歲，曾經是台灣中視的簽約歌手，也曾經加入女義警隊，外號「女警歌手」。

對於鄭惠中為何掌摑文化部長，她表示，是因為鄭麗君推動「廢除中正紀念堂」、「去蔣化」，所以覺得很不滿，已經計畫了好幾個月。

其實「去蔣化」和「廢除中正紀念堂」都是民進黨政府在2016年上臺後推動的「轉型正義」政策的一部分。

圖為台灣中正紀念堂，內有蔣介石雕像。（VCG）

轉型正義是指，因為現在的民主政府認為過去的獨裁政府的施政是違法、不正義的，因此必須「轉型」做出修補，並且在最後達成「正義」的結果。

而實際的行動包括審判當事人、賠償受害者、調查事實真相或是舉辦紀念活動等等，東歐國家與南非等等新興民主國家都曾經做出不同程度的「轉型正義」。

鄭麗君本人也曾經在2017年的「二二八事件紀念70周年前夕記者會」公開表示：「……中正紀念堂系威權統治時期，為紀念威權統治者而建立，自2012年改隸文化部，屬於文化部所轄三級機關。文化部認為在追求歷史真相的過程中，基於『面對歷史、正視傷痛、尊重人權』，中正紀念堂有必要進行轉型，文化部將展開中正紀念堂轉型工作……。」

圖為鄭麗君現場與台灣資深藝人合影。（聯合報）

至於計劃當中的具體的行動則包括：

第一，將中正紀念堂的商店裡的威權統治者（兩蔣：蔣中正與蔣經國）相關商品（模型、文具、生活用品等等）下架、停售。 其次，兩蔣的個人剪影標簽將不再使用，而改用中正紀念堂的意象標簽。 其三，停止發放中正紀念堂內有關威權崇拜的文宣品或是文物。 其四，中正紀念堂開、閉館時停止播放「蔣公紀念歌」。 其五，中正紀念堂內的各個展廳、藝廊、演藝廳等等全部更名，回歸到最初規劃時使用的「1號展廳」、「2號展廳」、「一樓藝廊」、「演藝廳」等等完全中性的名稱，而且以後的租借都要根據「優先藝文活動」的原則。 其六，將中正紀念堂的文物展視室裡面的文物，和國史館等等其他單位協調歸還事宜等等。

對於鄭麗君被掌摑事件，不少綠營人士紛紛跳出來聲援，黨內立法委員林靜儀表示，會「加速推動轉型正義」，台灣總統蔡英文更在通訊軟件上反問：「同樣的行為如果發生在威權時代，會是什麼結果？」

鄭麗君本人則在臉書（Facebook）個人帳號表示「個人受辱事小，民主不容傷害」，而鄭惠中也在當天下午在國民黨藉立委應曉薇陪同下召開記者會，再次強調是因為鄭麗君「未傾聽民意推動去蔣化」才會導致事件發生。

而國民黨副主席郝龍斌則在Facebook上發文，稱鄭麗君被打是因為文化部一連串去中國化政策。這一巴掌很痛，但更多人因為民進黨政府刨根去中國化而錐心之痛、遍體鱗傷。