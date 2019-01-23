【台文化部長遭掌摑】鄭惠中親赴文化部道歉　鄭麗君因公務未現身

掌摑台灣文化部長鄭麗君的藝人鄭惠中，今天（23日）親身前往文化部道歉。不過，鄭麗君因公務外出，兩人未見到面。 鄭惠中表示，自己是真心要道歉，認為昨天太衝動是不好的行為，「但這不代表部長做的事情是對的」。

掌摑台灣文化部長鄭麗君的藝人鄭惠中，今天（23日）前往文化部道歉。（中央社）

台灣藝人鄭惠中昨日（22日）在關懷演藝人員春節餐會上掌摑文化部長鄭麗君，事後鄭惠中對打鄭麗君的行為表達抱歉，但指出絕對不為抗議「去蔣化」道歉。

鄭惠中今天在台北市議員應曉薇陪同下，上午9點多前往文化部道歉，而鄭麗君因為有公務行程未在部會，由文化部藝發司司長張惠君代表鄭麗君接見鄭惠中。

鄭惠中現場接受媒體訪問表示，她是專程且真心來向鄭部長道歉，自己做了不好的示範，「我的行為是錯」，但話鋒一轉，她再次指出「這並不代表鄭麗君是對的，請鄭麗君不要拆中正紀念堂，這是不對的事。」她還說，由於今天鄭麗君不在，會改天再到文化部致歉。

鄭麗君昨天餐會結束後在臉書公開回應：「個人受辱事小，民主不容傷害。」主辦餐會的華視總經理莊豐嘉表示，將報警處理。鄭惠中則在打人後主動到台北市警局說明，並主動前往台北地檢署接受訊問。檢察官訊問後，將鄭惠中依照涉嫌妨害公務等罪列為被告，並限制住居。

（中央社、中時）