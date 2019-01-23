龍應台聲援台墮崖網紅「比堅尼登山客」：她就是脫光衣服又怎樣？

台灣比堅尼登山客吳季芸罹難，作家龍應台今在Facebook上說，吳季芸的精神，深深震動她，只可惜台灣因為早期政治戒嚴，高山有山禁，海洋有海禁，山和海卻未隨政治解嚴做貨真價實的解嚴，認為政府對登山近水的限制該重新檢討。

龍應台說，她在德國時，看到自己孩子和其他孩子一樣，4歲就加入社區的足球隊，開始踢球。她這個慣性思維認為「保護就是愛」的亞洲母親最大的震撼就是：即使下雨，四歲的孩子照樣在泥濘草地上跑步；即使下雪，4歲的孩子照樣在冰冷雨雪中踢球。這些讓她滿心感恩：接觸大自然嚴苛、冷酷、傲悍的一面，人的體魄才得以強健，心靈才得以真正地自由奔放。

她說，吳季芸冰霜僵凍的遺體終於下山了，吳季芸的精神，深深震動她：是多麼強大的對心靈自由的追求，使得她一年有一百多天往山的巔峰走去？是多麼宏大的氣魄，支持著一個女子獨自背著背包走進山林最艱難、最孤獨的深處？

龍應台說，穿比堅尼又怎樣？她就是脫光了衣服，讓你看見山的巔峰、雲的內裡，又怎樣？巔峰上的她只是用她的方式凸顯了你自己身體的慵惰、視野的短淺、心靈的桎梏罷了。

「在華人世界裡，台灣人以政治的解嚴自豪，但是非常不自覺：我們的視野和心靈距離解嚴很遠。」龍應台感嘆，台灣有世界級的多元山岳，有世界級的美麗海洋，但大部分台灣人不知道的是：因為政治的戒嚴，高山有山禁，海洋有海禁，而政治解嚴了之後，山和海，並沒有跟著政治開放做貨真價實的解嚴。

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她說，幾十年來，制定政策的政府害怕災難引來責難，所以禁區畫得越大越容易管理，即使限制人民的行動自由可能違反憲法。而慣性思維侷限於「保護就是愛」的社會大眾，不認為封山禁水有什麼不好，「反正我不會去」，「冒險犯難」是「少數人」的「自私」偏好，不值得支持。

龍應台說，惰性政府和慣性大眾雙重夾殺之下，台灣的山，台灣的海，其實完全不是民主開放社會的大山大海。針對登山、針對近水的種種限制，多如牛毛，層層卡關，迫使愛山愛海的人民鋌而「違法」。也因為禁制思維主導，保護、保險、救援的系統無法完整建立。

她說，台灣有山岳，沒有山岳文化。台灣有海洋，沒有海洋文化。更糟糕的是，社會對這個現象沒有自覺。然而吳季芸在聲光充斥、虛擬流行的時代裡堅毅不止地鍛鍊體魄——這不是一個現代社會本來就該教育下一代的「體育」嗎？她無懼冰霜雪雨，冒險犯難——這不是一個開放社會本來就該傳授孩子的「智育」嗎？她承受孤獨，千山萬水毅然獨行——這不是一個文化成熟社會本來就該教育下一代的修身「德育」嗎？

她說，這怯懦的、懶惰的、心靈閉塞的社會，對吳季芸此刻穿過高山、越過深谷步步回家的遺體，應該感覺的是不忍和慚愧吧。重要的是：我們能不能夠大膽想像一個體魄強健、視野開闊、勇於冒險犯難、真正擁抱山海的台灣。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】