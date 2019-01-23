【台文化部長遭掌摑】鄭麗君：轉型正義非去蔣化　是「再民主化」

台灣文化部長鄭麗君昨天（22日）被藝人鄭惠中以「不滿去蔣化」為由掌摑。今天（23日）她接受傳媒採訪，強調不該聚焦是否提告或接受道歉，更不該將轉型正義不合理標籤化，「轉型正義不能簡化為去蔣化，是再民主化。」

台灣文化部長鄭麗君被藝人鄭惠中掌摑後，今天（23日）面對傳媒表示，轉型正義不能簡化為「去蔣化」。（中央社）

鄭麗君昨天出席關懷演藝人員春節聯歡餐會，卻在會中被藝人鄭惠中掌摑，引發軒然大波。鄭麗君今天下午面對傳媒，重申自己昨日在Facebook的立場，希望大家「珍惜台灣得來不易的民主」。

鄭麗君說，看到昨天鄭惠中對外的兩度說明，發現對方對中正紀念堂的轉型處理是有誤解的，且提出不符合事實的資訊，「我有責任跟大家說明，轉型正義不能簡化為去蔣化，而是再民主化。」為此，鄭麗君特地帶了一本《無法送達的遺書：記那些在恐怖年代失落的人》，希望鄭惠中能看看這本書，也能去國家人權博物館看一看。

有傳媒在提問時指出，藍營針對巴掌事件回應了「官逼民反」一說。鄭麗君再度說明，透過這事件，大家該共同學習珍惜民主，「任何暴力行為都是不對的，任何事後的主張跟理由，都不能合理化暴力行為本身，不該鼓勵暴力，任何從政工作者都該有這樣的原則。」

（中央社）