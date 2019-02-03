台婦失眠五年　精神飽受困擾墜池亡　孝子忍低溫救母不遂

台灣台中市北屯區賴姓婦人疑因長期失眠，精神狀況不佳，昨天（2日）深夜11時許獨自外出，賴夫一路尾隨，未料賴婦跑到自家附近的蓄水池後掉落，賴夫來不及制止，趕緊通知兒女協助，善游泳的賴兒跳進低溫的池水內，無奈水溫太低、水深過深，無功而返，警消穿著潛水裝備後，在獲報後一個多小時內，找到賴婦，但已明顯死亡，賴婦被打撈上岸時，賴兒女抱著賴婦的遺體痛哭失聲。

台中市北屯區賴姓婦人昨天深夜落入自家的蓄水池中，警察和消防員花了一個多小時，在今天凌晨零時許，將賴女打撈上岸，但已無生命跡象。（聯合新聞網提供）

台中市消防局勤指中心表示，昨天深夜11時許接獲通報，北屯區清水巷民宅有人落水，派遣27名人力、7輛救護車前往搶救，經查是居民通報妻子掉落，警察和消防員到場後，現場為一個長20公尺、寬10公尺、深4公尺的蓄水池，現場指揮官指示隊員潛水搶救。

台中市消防局第八救災救護副大隊長柯進福表示，據報落水點約在灌溉池的右下角，總計派遣8個弟兄先穿防寒衣、救生衣，然後以竹竿、憋氣的方式，潛入水池內，約一個多小時，在今天零時許尋獲落水者，但落水者已無呼吸心跳明顯死亡，經與家屬溝通後，未送醫。

台中市北屯區賴姓婦人昨天深夜落入自家的蓄水池中，警消前往搶救。（聯合新聞網提供）

賴婦丈夫表示，與妻子已結婚30餘年，妻子更年期後，精神狀況不佳，經常失眠，曾向醫院求助，服藥已有5年多，昨天深夜妻子吃完4顆安眠藥後睡不著，獨自離家，他擔心妻子安全，也尾隨在妻子後面，未料妻子一下子就跑到自家的蓄水池旁，先是坐在池畔，隨後墜落，他趕緊叫兒子、女兒前來幫忙並報警。

賴婦丈夫表示，兒子善游，聽到媽媽掉落池中，也連忙跳入水中搶救，但因蓄水池深達4公尺，兒子潛不了那麼深，加上山中低溫，池水更冷，在沒有裝備之下，只好放棄，隨後警消人員即趕到。

台中市第五警分局表示，經查死者為賴姓女子（60歲），詳細的案發原因，有待後續釐清，將陸續詢問目擊的家屬後，今報請檢察官相驗釐清死因。

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