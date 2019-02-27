台男突收前女友短訊　求復合兩小時　原因竟與《皓鑭傳》有關

情侶之間分手後難免會因舊情復燃或藕斷絲連而再復合，近日有台灣網友在Facebook社團「爆廢公社」上貼出一段對話截圖，抱怨他和前女友分手後，對方竟為了要追劇，不惜向他開口復合2小時！

一名台灣網友26日在「爆廢公社」貼出一張對話截圖，只見女方劈頭就問他「是不是改了愛奇藝（影音平台）的密碼」，害她無法登入，還抱怨對方「分手就分手，密碼還改啊」。該網友也不以為意回答，「都分手了，當然要改啊」！

沒想到這名超狂前女友，為了中國歷史劇《皓鑭傳》，竟開口向對方提出「不然復合2小時，我把更新的最後兩集看完」。神奇的還在後頭，對於前女友請求復合，該網友竟也欣然答應，還說2小時後會再更改密碼，實在是給足女方面子。

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此文一出短短兩小時已經飆破千則留言，不少網友看了笑翻，直呼這對情侶太奇葩，建議兩人「趕快復合吧，你們只適合對方」，也有網友開玩笑說「這女生太幽默了」、「結果兩小時後換女方把密碼改掉了」，不過有不少網友替該男方抱不平，認為「這女生為了看劇已經恥出新高度」、「女的瘋掉，男的也太好說話了」、「（男方）被當工具人當的太徹底了」。

網友貼出與前女友的對話。（爆廢公社Facebook）

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