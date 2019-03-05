台灣同性婚姻草案表決逕付二讀　國民黨抗議　蘇貞昌：請包容不同

台灣「司法院釋字第748號解釋施行法」（同性婚姻專法）草案今日（5日）上午立法院院會中逕付二讀（跳過一讀審查，直接交二讀議決）。過程中民進黨團決議進行逕付二讀，但國民黨團、親民黨團強調必須遵守程序正義，反對逕付二讀，認為此為重大法案，離5月24日期限還有2個多月時間，應交付委員會討論，完備立法程序。

59票贊成 24票反對

根據「司法院釋字第748號解釋施行法」草案在院會表決的結果，贊成票59票，反對票24票，棄權5票，其中民進黨立委黃國書、許智傑、何欣純、邱議瑩、莊瑞雄皆棄權，贊成票大於反對票，司法院釋字第748解釋施行法確定逕付二讀。

蘇：專法尊重民意 盼包容不同

針對立法院親民黨團總召李鴻鈞昨批評逕付二讀是行政院將爛攤子丟給立法院。行政院長蘇貞昌今受訪否認，更強調都是依照大法官會議的解釋效力和公投結果，也是尊重立法院。他更懇切地呼籲台灣民眾，無論性傾向或是站在哪一方，給人家空間就是給自己空間，希望大家包容不同、和善對待，也希望尊重大法官解釋，並期待立法院能夠如期通過這部法案讓台灣向前走，讓社會更和善。

台灣同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法」草案今天在立法院院會中逕付二讀。國民黨團、親民黨團反對，聚集主席台前抗議程序不正義。（聯合新聞網提供）

親民黨立委陳怡潔質詢蘇貞昌，質疑政院版同婚專法是一意孤行，有考量選舉，在清理戰場玩文字遊戲。蘇貞昌全部否認，強調行政院推出的同婚專法是尊重民意，民意公投結果，沒有修民法，對於民法中的夫妻規定完全不動，訂定專法草案絕沒有便宜行事，將來也會尊重立院立法的職權。

在野批評立法程序不完備

國民黨團書記長吳志揚表示，這麼重大的法案，牽扯到兩條憲法的解釋，不應該用逕付二讀的方式來進行，讓行政院的版本可以擺脫委員會讓官員來報告跟備詢。他質疑，這個社會的溝通是夠的嗎？不管挺同、反同其實大家都對此草案內容不滿意，社會只會繼續撕裂，因此國民黨團強烈認為不要直接逕付二讀，應該等各方版本一起來審查。

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