夫疑妻出軌　帶警埋伏賓館搜證失敗　姦夫：我們討論虛擬貨幣

台灣男子「阿勇」被控與已婚的「小菊」至摩鐵妁幽會，兩人離去後，她的丈夫與員警至房間內取得床單及衛生紙，他辯稱整夜只是討論虛擬貨幣，檢察官依相姦罪將他起訴，但法官查出送驗的床單及衛生紙，僅驗出兩人的混合DNA，未驗出他的精液斑，以查無積極證據判他無罪。

男子「阿勇」被控與已婚的「小菊」至摩鐵嘿咻，兩人離去後，她的丈夫與員警至房間內取得床單及衛生紙，法官查出送驗的床單及衛生紙，僅驗出兩人的混合DNA，未驗出他的精液斑，以查無積極證據判他無罪。（聯合新聞網提供）

「阿勇」坦承當日與「小菊」在摩鐵共處一室過夜，但他否認相姦犯行，辯稱「我不清楚她是否有配偶，也未曾與她發生性行為，我與她僅是普通朋友，當天在汽車旅館僅係討論虛擬貨幣」等語。

「小菊」的丈夫證稱「當天在汽車旅館內，我有蹲下來聞，警察拿取查扣之衛生紙、床單及被單等物，就知道妻子外遇了，因為有精液的味道」。

但法官查出，本案扣案之床單、衛生紙經送驗後，僅驗出「阿勇」與「小菊」的混合DNA，均未能驗出「阿勇」的精液斑，缺乏直接證據證明相姦犯行。

檢方起訴指出，「阿勇」明知因投資虛擬貨幣而結識「小菊」，也知她是有夫之婦，仍於去年1月26日，在台中市摩鐵與她發生性關係，遂依妨害家庭罪將他起訴。法官以查無積極證據證明他相姦犯行，判無罪。

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