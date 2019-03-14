2歲兒因無牌保母疏忽慘成植物人　台單親媽為醫療費淪落風月場所

去年台灣新竹發生2歲男童遭無保母執照的楊女，以不明方式毆打男童頭部，甚至抓去撞地板、牆壁，檢方發現男童頭部受重傷，幾乎成了植物人。新竹地方法院判楊女犯業務過失傷害致人重傷罪，處有期徒刑兩年。男童母親說，楊女被關也無法讓孩子變健康，她希望楊女能分擔照顧費。

楊女前年1月起在新竹住處，以日薪1千至1千3百元（台幣，下同）代價，24小時照顧男童，男童母親因要工作，偶爾將男童帶回照顧，去年7月27日上午10時許，楊女疑因不耐煩，毆打男童頭部，甚至抓去撞地板、牆壁，導致男童重傷，送醫救治男童腦神經萎縮及受損、右側肢體癱瘓與癲癇，由新竹市政府向檢方提出告訴。

新竹市警局鑑識科發現，在楊女照顧男童住處牆壁有噴濺血跡，高度落在185厘米至204厘米間，男童未滿3歲、身高僅90厘米，幾乎判定血跡不可能留超過身高兩倍以上位置，應為受到外力所致。

法官認為，雖男童可能被楊女以不明方式毆打甚至抓頭撞地板、牆壁，但當日男童送醫身體外觀並沒有出現血跡，加上牆壁的血跡位置，也只能代表男童的血曾經噴濺至此，無法判定事發經過，難推論是楊女故意傷害男童等行為。經覆查無其他積極證據足資證明或補強男童所受的傷害，為楊女所致，基於「罪證有疑、利於被告」證據法則，應認男童所受傷勢，是在托育期間，因楊女疏於妥適照顧與保護所致。

法官審酌，楊女受託全日托育男童，應要注意妥適照顧與保護他，也得避免男童發生危險或受傷，竟疏於妥適照顧與保護之過失程度，及因其過失行為造成男童所受傷害嚴重，對他的家屬造成傷痛，因此判楊女犯業務過失傷害致人重傷罪，處有期徒刑2年。

兒子變成了植物人，每月醫療等生活開銷讓該單親媽媽喘不過氣。（Gettyimages/VCG）

對於判決結果，男童母親說，因兒子腦傷嚴重，已成植物人狀態，氣管切開插鼻胃管，住進一家護理之家接受24小時照護。目前兒子昏迷指數約5，雖肢體有些動作，仍屬於無意識的動作，她每天下班都得趕去陪兒子，幫他洗澡、餵食。

她說，當時兒子住院又要繳錢，在急著用錢的焦急心態下，一個月內在調解委員會調解下，接受3萬6千元的賠償金與楊女和解。但每月護理之家開銷至少4萬元，一般工作無力負擔，她只能回到特種行業，到酒店當媽媽桑帶小姐，賺錢照顧兒子。她說，兒子變成了植物人，每月醫療等生活開銷讓她喘不過氣。她的父母親也因她未婚生子斷了來往，甚至得知孫子變成植物人氣得大吵一架。

男童母親說，她因與對方和解，僅收下和解金3萬6千元，楊女只有在她要求下，每月1至2次探望兒子。現在的生活，她每日從酒店下班後，就到護理之家照顧兒子，也希望楊女能共同負擔照顧兒子責任，無論是透過醫療支出，或自己來護理之家協助，希望楊女能負點責任。

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