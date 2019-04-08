台妻創意虐待偷食夫　寒夜揭棉被開冷氣風扇狂吹　男申離婚被駁回

台灣黃姓夫妻結婚多年，但婚後妻子不時懷疑丈夫外遇，雙方關係降到冰點，妻子還趁寒冷冬夜，掀起丈夫被窩，猛開冷氣、電風扇「冷虐待」；丈夫憤而離家，分居長達7年。黃男訴請離婚，但黃妻當庭表示，是丈夫自己搬出去、且另結女友，但只要丈夫願意給她一把鑰匙，她隨時願意結束分居。基隆地方法院審酌，雙方婚姻破裂，男方也有責任，女方有意挽回，駁回黃男之訴。

黃男指控，8年前某日，妻子不顧冬夜寒冷，趁他熟睡時掀起棉被，用電風扇、冷氣猛吹，他冷得睡不著，只好到對面房間睡覺，沒想到妻子竟又偷偷潛入，在他身上灑砂糖。之後，兩人有因退休金發生爭執，黃男直說，實在無法再跟妻子過生活，分居後雙方早已簽好離婚協議書，只差辦手續，執意離婚。

但黃妻堅決否認虐待，還辯稱當初是丈夫自己離家出走，兩人才會鬧分居，現在又因同居女友再提離婚。女方表示，雖然雙方早已簽好離婚協議書，但她現在已無意願離婚，只要丈夫肯給她住處鑰匙，她願意立刻搬去同住。

兒子當庭證稱，父母確實常為了某女子爭執，感情才會轉淡薄，父親也是為了該女子離家，雙方同居中。

基隆地方法院指出，雖黃男主張妻子不時懷疑他在外曖昧，又出手虐待，將雙方分居責任歸咎女方，但無積極證據證明女方施虐，法官又據兒子證詞，認定黃妻懷疑丈夫外遇並非無據，男方也屬於有責一方，無權向無責妻子請求離婚；再加上黃妻再三表示，只要丈夫願意給她鑰匙，隨時願意恢復同居，證明女方並未喪失維持婚姻意願，法官駁回黃男離婚之訴。

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