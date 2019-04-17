長榮航空勞資調解第三次破局　空服員工會不排除周五宣布罷工

長榮航空與桃園市空服員職業工會今天（17日）在桃園市政府展開第3次勞資爭議調解，雙方對多項議題仍無共識，最終調解破局。 工會表示，19日將召開會員大會，決定進一步行動，而且不排除罷工。長榮則呼籲工會持續與公司協商。

空服員工會表示，周五將決定進一步行動，不排除宣布罷工。（中央社）

長榮航空公司與空服員職業工會今日上午9時30分起進行第3次勞資爭議調解，經過5小時的談判最終破局。

工會代表林昱嘉表示，其實在第2次調解時候就不想再談下去，但因資方表示願爭取更多協調空間，工會才會答應第3次調解。但在今天會議中，資方的方案與上次會議沒有差別，工會覺得沒有繼續的必要，所以今天調解不成立。林昱嘉又指，在第3次調解會議後，工會將於周五（19日）舉行會員大會，與其他幹部進行討論，決定後續的行動方向並擇期公佈，「不排除罷工」。

長榮航空公司人事室副協理許平則表示，很遺憾經過3次的調解會議，調解仍不成立。公司呼籲工會持續保持開放的態度，作進一步協商。

資方提案與勞方訴求有差距 3次調解全破局

據了解，桃園市空服員職業工會與長榮資方因團體協約沒有共識，向桃園市勞動局申請勞資爭議調解，涉及12項事項，包括「改善過勞航班」、「提高外站津貼」、「禁搭便車條款」與「增設勞工董事」等。資方雖然都有提出改善方案，但工會認為資方提案仍與勞方訴求有差距，今天調解仍無達成共識，最終調解破局。

桃園市政府勞動局則表示，希望雙方能理性的持續溝通，解決爭議，也希望長榮航空可以理解工會的訴求，能有更妥善的回應。