長榮航空罷工投票5月13日啟動　工會逾2800人贊成即可獲罷工權

在台灣，長榮航空勞資爭經三度調解，雙方仍談不出共識。桃園市空服員職業工會今天（25日）表示，經討論確定於5月13日啟動罷工投票，投票為期一個月，開票時間仍尚未決定。

長榮航空與桃園市空服員職業工會已展開3次勞資爭議調解，雙方對多項議題仍無共識，最終調解破局。（中央社）

綜合台媒報道，針對罷工投票，工會秘書長鄭雅菱指，這次投票將由全體桃園市空服員職業工會的會員投票，並不會分長榮會員或華航會員，只要2800人贊成罷工即過半數，就可以取得罷工權。

根據台灣勞資爭議法規定，工會經會員以直接、無記名投票且經全體過半數同意，即可宣告罷工及設置糾察線。

對此，長榮航空回應稱，希望大家能夠繼續協商，不要造成雙輸局面。長榮董事長林寶水日前也發表一篇給員工公開信，重申公司一視同仁，不會同意工會訴求的禁搭便車條款，而一旦走上罷工，也不會因為各方壓力妥協，因為長榮是民營企業，當經營困難，無法得到政府伸援。

長榮航空回應工會啟動罷工投票時稱，希望能夠繼續協商，不要造成雙輸局面。（資料圖片）

據此前報道，工會與長榮航空因團體協約沒有共識，向桃園市府勞動局申請勞資爭議調解共12項議題，三次調解聚焦「改善過勞航班」、「提高外站津貼且含禁搭便車條款」、「工會參與懲戒決策機制」與「增設勞工董事」四大議題討論，資方雖提出對案，但工會認為資方提案與工會底線有距離，因此調解破局。

（中央社、聯合新聞網）