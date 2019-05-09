長榮航空擬以凍薪和停發年終獎金反制罷工　宣稱措施「誠實合法」

因應長榮航空勞資調解三度破局，桃園市空服員職業工會協助加入工會的長榮空服員爭取權益，宣布將於本月13日起至6月6日啟動罷工投票。 長榮航空昨日（8日）亦宣布反制措施，擬以暫停年終獎金與凍薪應對空服員罷工，只有罷工期間配合出勤的員工不受此限。

因應長榮航空勞資調解三度破局，桃園市空服員職業工會協助加入工會的長榮空服員爭取權益，宣布將於本月13日起至6月6日啟動罷工投票。（中央社）

長榮航空昨日向全體職工宣布，若罷工導致公司獲利大幅下滑，甚至虧損，基於持續營運與恢復公司競爭能力考量，將暫停年終獎金與年度調薪作業，並從罷工首日起3年內，暫停所有員工和眷屬使用優待機票，直至公司恢復獲利為止，只有罷工期間配合出勤的員工不受此限。

台灣勞動部質疑，長榮在罷工投票前宣布凍薪等措施，可能違反工會法相關規定。長榮航空對此回應稱，公司連續4年發放4個月的年終獎金，連續4年每年上調薪金2000元至4000元新台幣（約500至1000港元），都是在公司有獲利的基礎下回饋給員工的福利。但桃園市空服員職業工會將發起罷工投票，已造成公司5月份以來訂位及載客率明顯下滑，且造成旅客擔憂、員工恐懼、投資人疑慮、股價下跌，可預見一旦發生罷工，將會造成公司更大的衝擊。

長榮航空表示，他們是民營公司，必須自負盈虧，發出內部公告實為公司營運若遭受危難，有責任誠實告知員工、社會大眾未來如果發生罷工時，為維持公司正常營運，所必須採取的合法因應措施。