馬英九洩密案審理終結7月12日宣判　稱對自己清白有信心

台灣高等法院更一審今天審理前總統馬英九被控洩密案，庭訊近4小時，由於檢辯雙方均未提出新證據，雙方進行最後言詞辯論，審理終結，將於7月12日上午宣判。 馬英九庭訊後說，對自己清白有信心，對法院公正有期待。

台灣前總統馬英九（中）遭控教唆洩密案，高等法院更審21日下午進行首度的審理庭。（聯合新聞網）

據台媒報道，在辯論中，公訴檢察官周士榆指出，法律不因權貴而轉彎，不能因被告身分崇隆，就有不同的適用。他批評，馬英九違背曾宣誓保障通訊監察的承諾，竟將原本只能做為偵查犯罪的通訊監察資料，挪為政治目的使用，「此為通訊監察不可碰觸的紅線和底線。」

至於馬英九則在庭上再度強調無罪，他以「心痛」來形容本案，他說「這個案子審理了兩年多，檢察官對於我構成犯罪的具體行為事實到底是甚麼，一直都說不清楚，明顯的就是為了要達到起訴我的特定目的，不惜耗費司法資源。」

民進黨立法院黨團總召柯建銘是本案提告人，他當天要求馬英九認罪及道歉。（聯合新聞網）

據悉，馬英九本案一審獲判無罪，二審被判處4月徒刑，案經最高法院發回高院更審，依刑事訴訟法規定，更一審判決後將不得再上訴，意即全案將在7月12日確定。

而本案始於2013年8月，當時擔任台灣總統的馬英九在官邸中，將檢察官偵辦中的「專案報告一」、「柯建銘全民電通更一審無罪判決收判行程表」、「北院102聲監續字第568號譯文」中的監聽紀錄，洩漏給時任行政院長江宜樺和時任總統府副秘書長羅智強；另外，馬英九被控教唆時任最高檢檢察總長黃世銘，於同年9月4日向江宜樺洩密，指示黃世銘報告此關說案給江宜樺。

台北地檢署偵查後，認定馬英九涉嫌洩密，並依《通保法》洩密罪、《個資法》等罪將他起訴。

（中央社、ETtoday新聞雲）