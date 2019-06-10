2020年台灣大選戰情上周再有明顯進展，高雄市長韓國瑜正式參加國民黨初選，黨內「大老」王金平隨後突然宣布不參加初選。這個結果其實不會太讓人覺得意外，根據台灣媒體的網絡調查，目前競逐總統的熱門人選頭五名分別為：韓國瑜、台灣總統蔡英文、台北市長柯文哲、台灣首富郭台銘、前行政院長賴清德，故韓國瑜出戰和王金平退選可謂在情理之中。 當下，民進黨內「蔡賴之爭」持續膠着，國民黨內郭台銘緊追韓國瑜，從去年底就開始被問「選不選」卻一直賣關子的柯文哲，民望也悄悄上升。 撰文：郭雪筠

王金平6月6日突然宣布不參加初選。外界對這個結果並不意外。（資料圖片）

今次大選，可以說是繼2004年陳水扁「兩顆子彈」後，最有趣的一次大選，原因有三：第一，變化太快太猛，幾個月前，國民黨的前新北市長朱立倫還是對比式民調（朱立倫、柯文哲、蔡英文）中民望最高的，無奈後有郭台銘及韓國瑜，再加上蔡英文「辣台妹」牌奏效，朱立倫一下子從第一名變成「小透明」，只能說時不我與。

第二，「非典型」在這屆選舉不再稀奇。2014年，柯文哲憑藉獨特的講話方式在台灣政壇上獨樹一幟，到今年，媒體上全是「非典型」。這裏的「非典型」並非要如柯文哲般政治素人出身，重點是要將自己打造成一方網紅，與傳統藍綠切割。除了韓國瑜之外，大老闆郭台銘也粉墨登場，就連原本的「典型政治人物」蔡英文也一改昔日作風，想證明自己亦可以「非典型」。

第三，這次選舉出現了非常少見的情況—現任總統在選舉期間承認自己連任困難，甚至需動用一切手段穩住黨內支持。過去，陳水扁與馬英九雖然在爭取連任總統時陷入民望低迷的窘態，但選前仍表現得自信滿滿，然而此次從賴清德宣布參選開始，蔡英文的種種表態與動作皆讓人意外。

民眾高舉標語﹐支持蔡英文。（資料圖片）

蔡英文坦承遇連任危機

民進黨本周（6月10日至14日）會進行黨內初選民調，蔡英文與賴清德誰能勝出，不同媒體與民調有不同預測。綜合觀察可以發現，兩人的差距一直在誤差範圍內（總體而言賴清德贏蔡英文約一到三個百分點不等），民進黨各立委現在恐怕都還在看風向。

台灣不同媒體與民調雖然各有立場，但在年輕人中，目前蔡英文的支持度明顯較賴清德高，而在傳統投票給民進黨的泛綠陣營裏，兩人的支持度不相上下。若兩人的差距保持在誤差範圍內，那最後由蔡英文代表民進黨出戰的可能性會更大，民進黨也可避免「自己打臉自己政績」的尷尬。

回到3月18日登記參加民進黨黨內初選那天，賴清德踏出了注定與整個蔡英文政府為敵的一步，高聲喊出「願意承擔責任」。此話一出，蔡英文雖然可能早就心裏有數，但仍然受驚，腳步一度大亂。

接下來，蔡英文從一開始隱晦喊話走到高聲呼喊合作，在4月中旬甚至表態稱自己的民望確實落後於國民黨陣營，但如果民進黨能合作，民調會有所不同。言下之意是，執政三年的蔡英文已承認出現執政危機，只能寄望賴清德這個黨內同志「放手」。

蔡英文被指面對大陸威脅，發表強硬立場，被稱為「辣台妹」。（資料圖片） 媒體與社會如何不看好是一回事，現任總統直接坦承遇到連任危機，在台灣選舉歷史上實屬罕見。對比過去同樣民望低迷的陳水扁與馬英九，蔡英文可以說是放低了姿態。 在確認賴清德鐵了心要參選後，掌握資源的蔡英文陣營全力壓制對方。先在媒體上全面施壓，再將初選時間推遲，最後更直接將對自己有利的「遊戲規則」塞入初選機制。動用一切資源及延後初選日期的做法不讓人意外，但民進黨最近一次中執會不但未有直播，會後更抬出蔡英文派系主張且被視為對蔡英文最有利的初選方法，如此露骨的弄權作為，不符合外界對「言必民主」的「學者蔡英文」之想像。 英派全面圍堵賴清德，是此次大選第一場宮鬥大戲，更赤裸裸地揭示了一個殘酷現實—在保衛權力面前，「民主」淪為掌權者手中好看一些的包裝紙。蔡英文本人或許從沒想過，有一天會為了連任而動用權力，阻止變動發生；她或許更沒想過，有一天自己會成為挑動民眾情緒的「辣台妹」，只可惜這種「辣」看似自信滿滿，實則緊張體虛。

兩大彈性令柯文哲佔優

正當民進黨蔡賴互傷，國民黨郭韓苦鬥，藍綠黨內初選均陷入膠着之際，第三勢力的柯文哲民望悄然提升，在各家媒體的統計中徘徊在第一、二名。就在一個月之前，柯文哲的支持度與韓國瑜還有不小差距，如今已經在伯仲之間，更「完勝」郭台銘、賴清德和蔡英文等人。

近期，柯文哲存在感不強，早前出訪日本也未獲媒體大篇幅報道，在蔡英文成為「網紅辣台妹」之後，他的年輕票源甚至有部份被「吸走」。然而，柯文哲在藍綠相爭時默默地「該做什麼，還做什麼」，繼續參加活動、對時政發表看法、對兩岸關係以「柯式幽默」來回應，不斷向人民證明自己才是「素人政治」的代表。經過數個月的低調，其聲勢令人意外地逐漸拉高。

如前所述，這是一次「非典型」競相出現的選舉，郭台銘、韓國瑜與蔡英文雖然可走網紅路線，但柯文哲有兩大彈性—立場彈性和策略彈性，令他佔有獨一無二的優勢。

柯文哲的立場彈性，可從他對兩岸關係的說法看出端倪。上周二（6月4日），民進黨議員追着柯文哲問：「中國的九二共識是一國兩制，你能否接受？」柯文哲回應：「若一國兩制是香港模式，上面在講，底下台灣人都跑光……這（一國兩制）不是我們要出牌，是大陸方面要解釋清楚啊。」

跳脫「民進黨式意識形態」，回到問題本身，中共的「兩制台灣方案」是什麼？現在大陸還在邀台灣各界商討，所謂「統一」並非一朝一夕可完成，而在台灣，目前也只有柯文哲說「大陸要解釋清楚」這句話時會有效果，讓民眾願意聽。郭台銘和韓國瑜當然可以言辭辛辣，但兩人或多或少會被國民黨傳統立場捆綁，逃不掉部份年輕人對國民黨「親中」的質疑，相較之下，柯文哲沒有這種包袱。

柯文哲經常有幽默發言。（資料圖片）

柯文哲在兩岸立場上看似插科打諢、搖搖擺擺，但這完全符合多數台灣年輕人的心態—─不反對與大陸交流，甚至極其願意去大陸賺錢，但討厭「統一」。同時，柯文哲不去踩大陸紅線，到大陸時喊喊「兩岸一家親」，讓賓主盡歡，這點更是許多台灣人在大陸的謀生之道。

除了在立場上擁有彈性之外，柯文哲打選戰也有很大的策略彈性。沒有政黨包袱的他，在形勢不利時可以往後退，「安份當市長」；若形勢可以，他更可在最後一刻才跳出來宣布參選，在短時間內努力炒熱各種話題。別忘記，媒體在數個月前普遍認為，若韓國瑜參選，柯文哲可能就不會選了，因為那時柯文哲與韓國瑜的民望有一定差距，但如今已少有人這樣說。

當然，藍綠都知道柯文哲這種遊走於藍綠之間、時不時拉點選票的心思，所以早把他視為競爭對手。應對柯文哲這股「白色力量」，目前民望領先的韓國瑜尚無什麼動作，民進黨則以慣用的手法，不斷抨擊柯文哲在兩岸關係上太軟弱、與國民黨無異，不像蔡英文能「保衛台灣」。

台灣陸委會5月16日公布最新民調，指台灣主流民意反對大陸操作對台威嚇、打壓及統戰分化。（資料圖片）

靠「中共」搶青年票未必奏效

訴諸中共威脅，這一招讓蔡英文在網絡上的年輕族群中吃香，或多或少吸走了柯文哲的青年票源。但此招短期之內或許可以「拉綠踩白」，長期來看則未必有效。柯文哲與韓國瑜相繼冒起，都是台灣人，尤其是年輕一代在歷經二十年經濟沉悶後反撲的標誌。

這代台灣青年的苦悶其來有自：上一代用考上好大學才能有好出路來教育下一代，但當這一代青年大學畢業了，才發現不論教育程度如何，不論起薪高或低，都很難看清未來事業前路。「要發展的離開台灣，在台灣就享受歲月靜好」，可謂台灣年輕一代的普遍共識。

在對經濟前景普遍失望的情況下，反統一與「中國崩潰論」都是興奮劑，但諷刺的是，「給蔡英文點讚」的這代台灣青年，又是赴大陸發展意願極高的一代。即使不怎麼討論經濟或前景的青年，也渴望看到台灣能再往前走一步。

「中共」是蔡英文政府的興奮劑，但藥效能維持多久很難說。蔡英文走向意識形態，國民黨陣營走向務實經濟，柯文哲則培養羽翼、打打遊擊戰，這次選戰比過往藍綠的「統獨之爭」更複雜、更好看。￼

柯文哲在立場和策略上均擁彈性，令他在選戰中佔有優勢。

上文節錄自第166期《香港01》周報（2019年6月10日）《蔡英文讓人意外 柯文哲穩紮穩打》。

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