【長榮罷工】工會釋善意稱8訴求都可談　資方指兩議題無讓步空間

據中央社消息，長榮空服員職業工會周一（24日）晚間釋出善意，8大訴求都可談，較具爭議的勞工董事及禁搭便車條款亦可以有其他方案。資方則回應稱，公司對勞工董事及禁搭便車條款不會讓步。

長榮空中服務員於本月20日下午4時開始罷工。（資料圖片）

台灣交通部政務次長王國材周一（24日）透露，勞動部透過非正式協商，針對禁搭便車條款以及勞工董事的部份，勞資雙方有機會各退一步，希望出現讓雙方都能接受的方案，讓事情趕快有個結果。

對此，桃園市空服員職業工會晚間表示，其實從一開始8項訴求都有空間可以談，其中「日支費」部份，他們亦不會堅持一定要調到新台幣150元。

工會指出，勞工董事部份，本來就不是一定堅持要有席次，而是希望公司能提供必要的資訊，包括年終獎金的發放、計算公式、勞工相關政策開放旁聽，透明化具體落實勞工參與組織治理，這些都是可以討論的，因此若是推派獨立董事或列席董事會等方案，工會亦可接受。

禁搭便車部份，工會指在協商時本來就有彈性及討論的空間，但前提是在確保勞工團結權的情況下，願意讓禁搭便車條款有其他可能性，像是「非工會會員補票上車」，或是讓工會在員工訓練時進行宣傳，這些具體討論的方向，願意和公司協商，但主要還是要看長榮給出的方案。

長榮則回應，在勞工董事及禁搭便車條款上不會讓步。

（中央社／三立）