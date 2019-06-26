【長榮罷工】7月首七天逾400班航班取消　49班往返香港

台灣長榮航空工潮持續到第7日，根據長榮航空官網顯示，最新航班取消資訊已更新至7月初，截至26日下午2點，7月累計有401航班要取消，其中有49班往返香港。 公司表示，預計到6月底，會有越千班航班、20萬旅客受影響。

長榮航空空服員的罷工持續，但在6月25日，亦有長榮的地勤人員帶上反罷工的綠色襟章。（中央社）

根據長榮航空官網顯示，最新航班取消資訊已更新至7月班表，截至26日下午2點，累計宣布取消401航班，包括7月1日取消76班，7月2日取消75班，7月3日取消75班，7月4日取消81班，7月5日取消72班，7月6日取消15班，7月7日取消7航班。其中7月1至5日，有48班往返香港和台北的長榮航班已經宣布取消，另外7月6日有一班由香港往台北桃園機場的BR828航班亦已消息。長榮預計26日下午會公布更多7月需要取消航班，官網會隨時更新，建議旅客多查詢航班最新狀況。

工會自20日下午4點發起罷工以來，已經持續7日。長榮航空統計，現時的運載能力維持四成，累積至月底將影響過千班航班、20萬名以上旅客。

長榮勞資談判似乎未有進展，在罷工開始，長榮不惜自砍6月底前900班航班，絲毫沒有讓步之意。台灣《自由時報》報道，長榮航空指目前有越來越多空服員表態想回來上班，公司這幾天接電話接到手軟，目前已蒐集到百來份委託書，不過因工會拒絕交還三寶（護照、台胞證與公司員工證），因此公司同步委託律師事務所協助辦理新護照，費用將由公司支付。

（綜合報道）