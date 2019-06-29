【長榮罷工】新團體協約方案投票獲多數支持　「最美罷工」將結束

長榮航空空服員罷工進入第10天。桃園市空服員職業工會就新團體協約方案投票，獲多數會員贊同，意味著這場「最美罷工」即將結束。 長榮預計，最遲7月底前，所有航班將恢復正常。

工會幹部上台宣布投票結果。（中央社）

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桃園市空服員職業工會發動長榮航空服員罷工，今天（29日）進入第10天。昨天（28日），工會與長榮董事長林寶水面談協議出新團體協約方案，工會今天宣布經過會員投票，獲得多數同意。

宣布開票結果後，工會幹部前往桃園市政府，準備與長榮航空簽定新方案。工會表示會明訂所有細項，雙方將在代表、律師協助下，訂定完整、合理的團體協約。但在簽約完成前，不會宣布終止罷工，且工會要求資方在「不秋後算帳」部分，要明確清楚地說明。

長榮：最遲7月底恢復正常

長榮航空發言人陳耀銘表示，公司派出法務部門人員與空服工會簽約，若一切順利，預估7月底前，所有航班就可恢復正常。他指出，隨著空服員陸續歸隊，機隊與人力都要重新盤整，目前運量約已恢復到6成，7月底全部航班恢復正常是保守估計，也可能提前恢復，且所有航線與航班照舊，目前並無任何縮減計劃。

根據長榮航空公布的資料，從20日下午4時空服員罷工到今晚為止，一共取消932架次航班，受影響人數約18萬8000人。

值得一提的是，目前長榮航空4000多名空服員，只有一位男性。而由於這次罷工人潮清一色都是女生，也讓不少人笑言這是「最美罷工」。