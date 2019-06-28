【長榮罷工】勞資協商達共識禁秋後算賬　罷工或最快明日結束

在台灣，長榮空服員罷工已經進入第9天，勞資協商終於有進展。勞動部次長劉士豪今天（28日）表示，工會與長榮董事長林寶水見面時，針對工會8大訴求進行討論，已有具體方向，最快明天（29日）勞資雙方就能簽訂團體協約。

長榮空服員罷工進入第9天。（中央社）

據台媒報道，在勞動部的奔走下，原本劍拔弩張、激烈攻防的長榮勞資雙方，進入破冰階段，桃園市空服員職業工會今下午1點進到南崁長榮運航大樓，與長榮航空董事長林寶水會面。此為長榮空服員罷工後，工會第一次與林寶水碰面。

劉士豪表示，雙方一開始只有進行意見溝通，但是後來工會提到許多8大訴求以外有關公司制度的問題，林寶水聽完工會意見後也都認為可以改善，進而累積互信基礎。

劉士豪指出，互信基礎累積後，勞資雙方後來也針對工會提出的8大訴求進行討論，討論後已經有具體方向及內容，工會後續也將拿這些方案去跟會員了解，如果會員可以接受，最快明天（29日）雙方就可以簽團體協約。

劉士豪也提到，這次調整方案包含工會訴求的日支費以飛安獎金取代，金額有相當大的調幅，資方展現相當大的誠意，工會也不堅持禁搭便車及設立勞工董事，另外禁止秋後算帳的條款也會寫在方案中。

長榮航空董事長林寶水。（聯合新聞網）

桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱則表示，會讓工會成員今晚10時開始針對方案投票，投到明天中午12時，最快下午2時開票，若多數會員通過，就會結束罷工。

此外，長榮航空今天以短訊方式發送「留一盞燈，等你回家」給還沒有回到工作崗位的空服員，呼籲空服員能盡早回家。長榮表示，今天晚上23時59分前回來，班表上原本註記的罷工會統統改為無薪事假。

（聯合新聞網、中央社）