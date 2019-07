台灣總統府今日(1日)上午召開記者會。台外交部次長曹立傑宣布,總統蔡英文11日到22日將展開「自由民主永續」之旅,出訪加勒比海友邦海地(Haiti)、聖文森(Saint Vincent and the Grenadines)、聖盧西亞(Saint Lucia,台譯:聖露西亞)、聖基茨和尼維斯(Federation of Saint Kitts and Nevis,台譯:聖克里斯多福及尼維斯),來回均過境美國。