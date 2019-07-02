蔡英文出訪將再過境美國　美國務院：符合一中政策

台灣總統蔡英文下周四（11日）起將進行一連12日「自由民主永續」之旅，出訪加勒比海邦交國海地（Haiti）、聖文森（Saint Vincent and the Grenadines）、聖盧西亞（Saint Lucia）、聖基茨和尼維斯（Federation of Saint Kitts and Nevis），且計劃去回程都過境美國。 美國國務院發言人周一（1日）說，這些過境是出於對乘客的安全、舒適、便利與尊嚴考量進行，且符合美國的一中政策。

蔡英文出訪加勒比海邦交國，去回程都將在美國過境。（資料圖片）

對於蔡英文出訪過境，國務院發言人以背景說明回覆傳媒郵件，首先重申美國長期以來基於美中三公報與台灣關係法的一個中國政策並未改變。

發言人表示，美方不時提供台灣政府代表過境美國的便利，而這些過境是出於對乘客的安全、舒適、便利與尊嚴考量進行，且符合美國的一中政策。

中國外交部發言人耿爽稍早前在例行記者會上表示，敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，不允許蔡英文過境，慎重、妥善地處理涉台問題，以免損害中美關係和台海和平穩定。他並表示，中方已就有關問題向美方表達關切，並提出嚴正交涉。

（綜合報道）