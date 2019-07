蔡英文出訪將再過境美國　美國務院：符合一中政策

台灣總統蔡英文下周四(11日)起將進行一連12日「自由民主永續」之旅,出訪加勒比海邦交國海地(Haiti)、聖文森(Saint Vincent and the Grenadines)、聖盧西亞(Saint Lucia)、聖基茨和尼維斯(Federation of Saint Kitts and Nevis),且計劃去回程都過境美國。

美國國務院發言人周一(1日)說,這些過境是出於對乘客的安全、舒適、便利與尊嚴考量進行,且符合美國的一中政策。