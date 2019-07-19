【2020台灣大選】郭台銘現身日本：大談育兒政策　將會晤孫正義

鴻海前董事長郭台銘在國民黨初選落敗後，於16日離開台灣，18日現身日本。郭台銘在Facebook發文表示，自己到日本取經當地育兒政策，「發揮台灣老牛精神，學到老，做到老，拚到老」。他還強調，「持續為中華民國奮鬥的果凍（郭董），會隨時和大家保持連絡」。

郭台銘現身日本。（郭台銘Facebook）

郭台銘18日在Facebook發文稱，出國沉澱一下，也有很多有意義的事情可以做。他再次提起此前曾提及的育兒政策：「剛好得知日本政府將從明年十月起實施，低收入户家庭零歲至二歲幼兒免費入公託，三歲至五歲幼兒的家庭則不論所得，一律免費就讀幼稚園的政策」；「經由相關人士安排，也瞭解更多推動此政策的始末及未來要面對的挑戰，但我想總體目標上要如何減輕育兒家庭的負擔，在先進國家政府施政上是有志一同的」。

他還稱，四十多年工作習慣了，要放空也不是很容易。他表示，自己會和日本軟銀集團的創始人孫正義見面，此外「也安排與日本交流協會會長碰面，就未來實質台灣與日本關係交換想法」；「更重要的是在日韓競爭中台灣的挑戰與機會，這在眼前很重要，我會和一些半導體產業的重要人士會面」。

郭台銘又稱，「果凍既然身為中華民國最強外掛，盡我所能，現在不為名利，只為理想。持續為中華民國𡚒鬥的果凍，會隨時和大家保持連絡。」

早前國民黨黨內初選結果出爐後，郭台銘即離開台灣。當時其幕僚曾表示，他已經前往美國。至於是否會脱黨參選總統，其幕僚當時稱，「沒有這個選項」。