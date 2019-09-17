【2020台灣大選】呂秀蓮將與彭百顯搭擋參選：民主人應超越藍綠

台灣喜樂島聯盟黨今天（17日）舉行推薦正副總統參選人記者會，黨主席羅仁貴說，黨內決策委員會決議，推薦台灣前副總統呂秀蓮、前南投縣長彭百顯搭擋參選2020年正副總統。 呂秀蓮表示，這次參選，她很慎重也很有信心，會與彭百顯打好、打滿、打成功這場「聖戰」。

呂秀蓮表示，自1996年開始，台灣已選出七任四位總統，他們的功過是非，直接影響國家的興衰禍福，尤其人民的苦樂安危。選出好總統，是全民之福，一旦選錯選壞，全民遭殃受苦。

呂秀蓮（右）與搭檔副手，前南投縣長彭百顯。（newtalk）

她說，這次總統大選，有識之士憂心忡忡，市井小民潛藏「亡國感」，年輕人擔心要吃「芒果乾」。為什麼？

呂秀蓮在參選聲明中說，統獨之爭，藍綠對抗是台灣2360萬人心中的最痛，唱衰台灣、貶值台灣，許多人產生「政黨厭惡症」，近年歷次民調指出，人民對國民黨和民進黨的喜好度與厭惡感幾乎不相上下，「因為民進黨越來越像國民黨」。

呂秀蓮表示，這兩黨的支持度均在25%以內，另外40%的民眾，開始拒絕政黨的綁架、藍綠的對抗，可望做一個獨立自由的民主人。

民進黨：呂秀蓮黨籍仍在，將被開除

呂秀蓮說，獨立自由的民主人，應該超越藍綠，共同謀求國家安全、社會安定及人民安心，共同打造和平中立，充滿歡喜快樂的台灣歷史4.0，及和平中立的喜樂島。

呂秀蓮去年曾宣布「離開」民進黨。不過，民進黨台北市黨部主委陳正德今日受訪表示，呂秀蓮2018年5月18日為了參選台北市長，將黨籍遷入台北市黨部，沒有完成退黨程序，目前還是民進黨員。對於這次她將代表喜樂島聯盟參選，陳正德表示，勢必祭出黨紀予以開除，五年內不得再度入黨。

（聯合新聞網、Newtalk）