老婆私己錢竟藏這裏　台男開心全部拿走　網友：快立不自殺聲明書

眼前一大疊千元鈔票你會如何反應？近日台灣有位男網友分享「天氣好像要變冷了，因此想將空氣清淨機（空氣清新機）替換濾網準備使用，沒想到挖到寶藏！」，竟找到老婆大人藏的私房錢，共有10萬元（台幣，下同），他表示第一步當然是「全部拿走再說」，令許多人開玩笑回覆：「你還活著嗎？」

男網友在Facebook社團《爆廢公社》，貼出一張空氣清淨機上方蓋子打開後，放有一大疊千元大鈔的照片，意外發現老婆偷藏私房錢。他指出，當初只是覺得空氣清淨機好像沒用，懷疑可能有問題，因此打開上方蓋子，赫然發現裏面竟有「太后大人的私房錢」，一疊千元鈔票共有100張，問大家：「是你會怎麼處理？」

男網友在Facebook社團《爆廢公社》，貼出一張空氣清淨機上方蓋子打開後，放有一大疊千元大鈔的照片。（Facebook@爆廢公社）

他解釋，紙鈔在照片中看起來乾淨是因為老婆有用保鮮紙保護，而且當時被灰塵覆蓋住，其實也看不出是錢，進一步追問10萬元的下落，他喊：「大家都猜到原因了，先坐高鐵去老婆娘家求她回家。」

網友們反應兩極，有人建議最好放回去、有人表示應該直接花光（點圖看網友留言）↓↓↓

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