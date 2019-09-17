【觀察】大陸對赴台自由行區隔對待　民進黨要如何因應

7月31日，大陸文化和旅遊部發佈一則由「海峽兩岸旅遊交流協會」公告的通知，通知中指出「鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點。特此公告」。通知一出，不只台灣政壇再掀波瀾，就連大陸民眾也爭搶在時間截止前辦理自由行簽證。 不過，9月16日的最新消息則指出，大陸有意針對台灣離島做出區隔對待，恢復大陸廈門、福州、平潭等20地民眾申請赴台離島自由行。 撰稿：鄭文翔

中國大陸暫停陸客赴台自由行後，台灣旅行業者上街要求民進黨政府正視問題。（AFP）

事實上，自8月1日起暫停辦理赴台自由行簽證業務後，大陸民眾要前往台灣旅遊，除了由旅行社帶團的團客之外，就只有過去曾辦理赴台自由行簽證、且證件仍在效期內者可以申請，絕大多數未曾辦理過、又不願跟團的大陸民眾「暫時」失去赴台觀光旅遊的機會。

也因此包括澎湖縣、金門縣與連江縣三個台灣離島縣的首長，隨即於8月上旬前往北京，就開放自由行等相關議題與國台辦主任劉結一等人溝通協調。不過，當時劉結一並未承諾三位縣長，僅表達「理解離島需求」的言論，究竟會不會如縣長們所願，當下不容過度樂觀。

此外，就連國民黨也派人赴北京與國台辦進行協調。該黨黨主席吳敦義派出台灣陸委會前副主委張顯耀、以及國民黨大陸事務部主任周繼祥，前往北京與國台辦主任劉結一會面，希望大陸方面能夠儘快恢復開放自由行以維護兩岸民間交流。

金門縣長楊鎮浯（左）8月12日到北京拜會國台辦主任劉結一（右），期盼金馬澎小三通相關旅遊政策續行。（金門縣政府）

如今，中國大陸的確對上述心聲做出回應。廈門市出入境管理部門已表示，自 9 月 20 日起恢復受理赴金馬澎個人旅遊簽注申請。台灣金門縣政府也對外表示，大陸方面已決定自本月20日起恢復20個海西自由行城市居民，可辦理赴金馬澎個人旅遊簽注申請，包括福建省福州、廈門、漳州、泉州、龍巖、莆田、三明、南平、寧德；浙江省温州、麗水、衢州；江西省撫州、上饒、鷹潭、贛州；廣東省梅洲、潮州、汕頭、揭陽等20個城市，皆可循小三通至金門、馬祖與澎湖自由行。

亦即，陸方經過月餘的考慮，做出將台灣離島與本島區隔對待的決定，緩步放寬大陸民眾赴台自由行的限制。不過，台灣陸委會在事情發生之初，只表示陸方未與台灣溝通，進而片面破壞兩岸協議，表達嚴正抗議及譴責。陸委會還強調，不樂見兩岸人民的正常旅遊交流受政治因素干擾，呼籲陸方盡速透過不設政治前提的溝通，化解雙方分歧，以利兩岸和平的維繫。

蔡英文強調兩岸事務屬於「中央職權」。（台灣總統府）

另一方面，蔡英文則是對離島首長徑赴北京溝通表達疑慮與不滿，認為兩岸事務屬「中央職權」，並稱將請陸委會進行瞭解。然而，由陸方迄今做出的回復可見，大陸確實不甩民進黨政府，且將台灣離島與本島做出區隔對待；加上國民黨此前也派人赴陸溝通，假若之後大陸開放民眾能夠前往藍營執政縣市自由行，「地方包圍中央」，也不會令人意外。

對此，民進黨政府會因為兩岸事務乃「中央職權」而進行反對嗎？會因為地方政府繞過中央逕自與大陸「溝通」並得到成果而處罰地方政府嗎？特別是在台灣與所羅門群島斷交後，蔡英文與民進黨政府又將責任完全推給中國大陸，兩岸關係看似更為緊張。



蔡英文上台時說要維持現狀，如今看來難以為繼，這難道都只是中國大陸的問題嗎？民進黨政府必須認清現實，找出兩岸僵局始終無法化解之因；若只是一味指責北京，耍耍嘴皮自爽，對緩和兩岸關係不但不會有幫助，也只會讓其持續跌入深淵之中。