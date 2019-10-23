【陳同佳出獄】蔡政府處理方式「轉軚」　台灣智庫：輿論倒逼政府

潘曉穎命案嫌犯陳同佳於10月23日在香港出獄，近來圍繞在陳同佳欲赴台投案一事，港台雙方唇槍舌戰，引起輿論熱議。台灣藍營智庫「國家政策研究基金會」於10月23日舉行「陳同佳不來，司法真丟人！」記者會，淡江大學教授兼全球發展學院院長包正豪指出，維護主權是在實踐過程中才有，不是口頭說說就有，他強調「讓陳同佳透過中華民國法律進行審判，才是主權的實踐。」 包正豪也批評，民進黨政府這幾天的動作起源於「驚慌失措」，沒想到港府會用這種方式把人送來的，當下反應是「胡言亂語」，然後「集體圓謊」，直到輿論沸騰，發現可能影響選情，才立刻「髮夾彎」（意同「轉軚」）。

台灣學者包正豪批評蔡英文政府的政策適從驚慌失措到集體圓謊，最後髮夾彎。（楊家鑫攝）

據悉，台灣陸委會於10月22日表示將派檢警赴港帶回港嫌陳同佳與相關事證，但此要求於10月23日遭到港府拒絕，港府指出，台灣應取消陳同佳入境管制，但台灣內政部對此回應是禁止網簽，並非限制入境。台灣陸委會則反擊港府「別有用心」。

包正豪在記者會上指出，蔡政府雖然髮夾彎，但又想吃香港豆腐，所以提出派檢警去香港抓人，然而香港就是因為無法處理陳同佳殺人罪，才用別的罪名關押，現在他獲釋後就是自由人，台方要求去香港逮捕一個自由人？這在香港不該發生。異地而處，港警若派人到台灣抓人，也不該發生。

他分析，現在蔡政府試圖解套的方式，就是「我要人你不給，把責任推給香港」，其實就是政治性操作，用來止血。之前胡言亂語，髮夾彎後又說是高明的政治談判策略，從此前不斷違法、被打臉，難稱高明。

政治大學法律學系副教授廖元豪則表示，事實上，台港都有政治考量，但可以看到香港的政治動作是跟台港法律緊密結合，是在法律架構下做政治動作。但台灣則是扭曲法律、放棄主權。

學者廖元豪指出，讓陳同佳來台受審可以實現正義。（楊家鑫攝）

他說，陸委會10月23日早上的新聞稿稱，「縱放陳嫌，讓香港成為殺人犯可以到處行走的罪犯天堂」，港府要負責。但問題是，香港一再強調確認在香港無法起訴陳同佳殺人罪，現在陳同佳就是一個沒有被判罪的人。蔡政府想給人難看，卻讓自己難看。

廖元豪認為，如果陳同佳來台受審，可以實現民主、司法、主權的正義，凸顯台灣的制度優越。首先是民主正義，這幾天蔡政府想盡辦法不讓陳同佳赴台，但台灣社會輿論逼政府轉向，「有人說是馬英九、韓國瑜的功勞，但如果民間沒有壓力，民進黨才不鳥！」 這在香港、大陸很難做到，但台灣可以。

其二是司法正義，廖元豪表示，被殺害的香港少女，誰顧及到她的正義，誰還記得她的父親到台灣的悲痛。他強調：「目前全世界能夠審判陳同佳殺人罪的，只有中華民國可以實現司法正義。」

廖元豪說，其三是主權正義，香港人不願意到大陸受審，願意到台灣來，然後台灣公開公平審判，是主權的勝利，這中間完全沒有民進黨所說的落入「一中陷阱」。他表示，「中華民國就在這裡，有司法獨立、司法正義，這也是向國際展現台灣民主法治的好機會。」

學者吳盈德認為蔡政府在模糊焦點，應該積極偵辦。（楊家鑫攝）

此外，台灣文化大學法律學系教授吳盈德也批評，蔡政府模糊焦點說港人殺港人，應該香港管，他透露，「但只要在中華民國能夠掌握的領域內殺人，不管殺的是誰，都不能被容忍，應該積極偵辦，這才能彰顯中華民國是自由民主法治國家。」