【王立強間諜疑雲】韓國瑜競選辦質疑巧合太多：或有勢力刻意安排

自稱中國間諜的王立強（Wang William Liqiang）一案引發軒然大波。同時爆出國民黨總統候選人韓國瑜捲入「共諜案」，事件持續延燒。 韓國瑜競選總部副執行長孫大千今日（27日）發文抨擊案件巧合太多，稱「比中樂透的機率還要低」。他又指如果不是巧合，那麼顯然背後有勢力在進行精密的計算和刻意的安排。

孫大千在Facebook帖文指出有三巧合。他說，雖然說「無巧不成書」，但是，再怎麼「巧」，也沒有這麼「巧」吧？其帖文如下：

巧合一，王立強這位正在申請政治庇護的「叛逃特工」，為什麼偏偏要挑在台灣總統大選前50天不到的時間，高調接受澳洲媒體聯訪。 巧合二，外交部次長徐斯儉偏偏就這麼湊巧，在先前已經接受澳洲媒體的採訪，連發言內容都可以互相呼應。 巧合三，王立強編造出來的諜報故事中的上線，「中國創新投資」的行政總裁向心夫婦，更是剛巧就在台灣，可以讓民進黨馬上移送檢調，限制出境，進行調查。

孫大千直言，如果一切都真的巧合，恐怕比中樂透的機率還要低。如果這並不是巧合，那麼，顯然背後有一股龐大的勢力，在進行精密的計算和刻意的安排。

中國籍男子王立強向澳洲媒體自稱在香港、台灣從事間諜活動。（《世紀報》）

據此前報道，自稱在香港、台灣從事間諜活動的中國籍男子王立強表示，中國創新投資是在解放軍總參謀部之下成立，目的是「滲透香港的金融市場並搜集軍事情報」。他並稱，中國創新投資在台灣傳媒業投下經費，與電視台建立秘密的聯盟，讓中國大陸可以控制這些傳媒，遂行新聞檢查。

上海市公安局靜安分局上周六（23日）曾發布情況通報，稱王立強並非特工，而是涉嫌詐騙罪的在逃人員。中國外交部發言人耿爽則回應稱，澳洲個別媒體和人士極盡對中國造謠、抹黑之能事，上演了一出拙劣的鬧劇。

（聯合新聞網）