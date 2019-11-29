【2020台灣大選】老又窮還醜的國民黨　只剩「下架蔡英文」？

【導語】當2020台灣總統及立委選戰進入白熱之際，藍營最響亮的口號卻是「下架蔡英文」，寄希望於民眾對兩岸緊張及經濟難穩定發展的恐懼，映射出的卻是現今國民黨諸君的不知長進及不爭氣。對比今昔，開國的百年大黨淪落至此，該流下眼淚的不應是吳敦義，而是曾為實踐國民黨為解決民瘼「偉大理想」而付出血汗，甚至生命的先賢、先烈。 本文轉自《多維TW》049期（2019年12月刊）《社論：又老又窮還醜的國民黨 只剩「下架蔡英文」？》。

國民黨與民進黨在11月中旬分別上演「不分區之亂」政治大戲。在2020年總統及立委選舉只剩下一個月左右時間，蔡英文與賴清德就算初選時互撕多嚴重、有多少情結，民進黨的不分區名單未出爐前有多少派系內鬥，卻早都放下。蔡、賴分進合擊，黨的選舉機器各就戰鬥位置，為了延續民進黨的執政團結一致，姑且不論民進黨團結目標指向的是「黨益」還是「為民服務」，至少，像打選戰的樣子。

反觀國民黨，「不分區名單」雖因吳敦義的「當仁不讓」及安全名單內的人選「功能性」」明確引發議論。幾經調整後終於出爐，爭議卻沒有因此平息，反倒加碼演出「逼宮」戲碼，黨主席之爭提前引爆，黨內派系爭權之舉還被媒體安上戲謔的「吳哥哭」諷刺劇名。整個國民黨如同一盤散沙，似乎忘了當前最重要任務就是幫助韓國瑜翻轉被看壞的選情。

國民黨的「不分區之亂」，吳敦義曾與支持者互擁並流下眼淚。（中央社）

開國政黨 始終不團結

說句重話，現在的國民黨醜態畢露，像個想要重新爭取民眾信任以重返執政的政黨嗎？一直提醒選民國民黨是中華民國的開國政黨，力爭「捍衛中華民國」的正統，但吳敦義、韓國瑜以降的國民黨政治人物，除了「偷」國民黨先哲、前賢的榮光，可曾記得他們是如何以自身的血、汗打拚，並提出「偉大的理想」號召有志青年集結以成就理想？

無需吳敦義等人一再提醒，眾人皆知，因為有腐敗、積弱的滿清王朝，始有孫文提出「推翻滿清、創建民國」偉大理想，才有熱血青年聚黨為同盟會、國民黨，最終創建了中華民國，繼而有《三民主義》之增補、《建國方略》宏圖問世。

翻開民國的歷史，每一次重要轉折，國民黨始終能以「偉大理想」號召有志青年投身志業，除「創建民國」讓有志青年拋頭顱、灑熱血，屢仆屢起，歷經十一次失敗革命，才終有武昌起義將革命星火燃成野火推翻滿清。「終結軍閥割據」的號召，讓各地青年齊聚廣東黃埔，打造出一支有思想、有紀律的武裝力量，才有北伐的成功。「一寸山河一寸血，十萬青年十萬軍」，讓許多知識青年投筆從戎，「青年軍」不但穩住對日抗戰末期的危殆情勢，甚至還在緬甸戰場宣揚國威。就算退守台灣，「建設復興基地」下催生而出的「十大建設」，也有着李國鼎、孫運璇、趙耀東等青年無私奉獻，並讓蔣經國至今仍是台灣民意認定對台灣最有貢獻的總統。

是以，國民黨從創建以來，每一個歷史的關鍵時刻，並不乏因應當下國際現實、國內政治及民瘼、民情氛圍，提出有利於國家、民族大義「偉大理想」的能力，也始終不缺有志青年聚集為理想共同奮鬥。

不幸的是，因為國民黨久為執政黨，國民黨也始終不缺既得利益者及權謀爭利的「不團結」基因，黨內派系、朋黨為了爭權不可得而出走的「分裂史」更成了國民黨的不名譽標籤。舉凡北伐時期的「寧漢分裂」、抗戰勝利後左派、右派分道揚鑣，乃至於李登輝時期的「二月政爭」及新黨、親民黨的先後出走，雖然都有非國民黨人士的滲透、挑撥、見縫插針，總結來說，主要原因還是在國民黨自身。它忘卻為人民服務、落實政黨願景爭取或延續執政才是政黨「大義」所在，執着於朋黨私利的習氣始終未除，「不團結」的基因始終存在。

蔡英文（左）與賴清德（右）搭擋競選，暫時放下初選時的恩怨。（洪嘉徽／多維新聞）

國民黨在大陸失去政權，被共產黨取而代之；國民黨兩度失去執政權，讓台灣三度政黨輪替的「民主鞏固」，不得不說，國民黨「見小利忘大義」習氣的積重難返，在共產黨、民進黨贏得執政權的路上，確實幫了大忙。

不再有「偉大理想」

回看當下，國民黨人仍忙着收拾「不分區之亂」醜態造成的影響。然而，必須得說，在藍、綠對決態勢底定下，國、民兩黨「不分區名單」縱使因此放大國民黨「見利忘義」、「內鬥內行」政黨形象，也絕非國民黨最大危機。

何以故？國民黨的不分區立委名單中固然有吳敦義的私心、安全名單人選年齡偏長、缺乏弱勢、多元理想性等「問題」。然而，民進黨的名單出爐亦經波折，其中也有蘇嘉全、蘇貞昌「家天下」的私心，名單內的人選雖有號稱多元族群代表支撐著名為「理想」的門面，細究而下，同樣無法擺脱「派系代理人」及「橡皮圖章」角色的質問與檢驗。

簡言之，就政治分贓、派系勾結的視角，甚至從內鬥內行角度切入，國民黨與民進黨「不分區之亂」的本質毫無二致，誰也沒資格嘲笑對手。進一步言，政黨內部「派系內鬥」舉世皆然，民進黨版的「不分區之亂」雖較少受到關注，但五十步笑百步，本質上的「醜陋」與國民黨沒有差異。甚至威權如共產黨，習近平雖是「核心」，一樣得接受共產黨內各派系檢驗其政策良窳及鬥爭。天下政治，說到利益、分贓莫不如此。

因此，「內鬥」與「不團結」雖是國民黨外顯的老毛病，但民進黨「內鬥」之所以能侷限在「茶壺內的風暴」不現醜態，是因為民進黨及其支持者深知唯有爭取到執政權，才能落實其所謂「台灣價值」的「偉大理想」，為大局計，為了能選得上計，各派系因此暫時委屈、遮掩對私利的追求。

反觀國民黨，吳敦義等國民黨大老至今仍停留在「創建民國」的過往榮光，韓國瑜仍在臉書（facebook）貼文以「中山先生信徒」自居；逝世超過三十年的「經國先生」，依舊是呼喚壯、老選民支持的「助選員」；明明是支持兩岸統一的政黨，卻只是在「不統、不獨」的框架內算計着選票多寡，既不敢往前，也不敢後退。

如此時空錯亂，就算是呼喚「團結」、「捍衛中華民國」，國民黨眾及支持者也不知道該團結在哪一個「偉大理想」之下，搞不清楚要捍衛是國民黨創建的中華民國，還是被蔡英文重新定義的「中華民國台灣」。

換言之，眼下的國民黨已失去提出「偉大理想」的能力與勇氣，就長遠論，這當是國民黨真正危機。

韓國瑜早前在桃園批評民進黨無法讓民眾安居樂業，呼籲選民明辨是非、看清局勢，在明年1月用選票下架民進黨。（中央社）

虛無的「下架蔡英文」

或有人說，國民黨在2020年大選及立委選舉的「偉大理想」就是「下架蔡英文」、「撥亂反正」，口號喊得響亮，卻更顯虛無、無力與蒼白。

眾人皆說，國民黨在2018年九合一選舉的大勝，不是國民黨贏，而是「討厭民進黨」成為最大黨。輿論皆勸國民黨皆善用此一「意外」，進行黨務革新、重建論述、再造基層，並建構起與台灣社會與青年族群對話的管道，負責任的為重返執政做好各項準備。

然而，回顧國民黨在九合一大勝後的種種作為，原應讓台灣民眾耳目一新的種種革新一樣沒做，見諸於眾的反而是「X個太陽之爭」、「郭韓之爭」、「韓朱不配」等種種「必也爭乎」及郭台銘「無黨一身輕」的合縱連橫。換言之，大敵當前，「正經事」一樣沒做，拿得出手的論述也沒一個，內部互卻撕得一塌糊塗。

當此選戰進入白熱之際，藍營最響亮的口號卻是「下架蔡英文」，寄希望於民眾對兩岸緊張及經濟難穩定發展的恐懼，映射出的卻是現今國民黨諸君的不知長進及不爭氣。對比今昔，開國的百年大黨淪落至此，該流下眼淚的不應是吳敦義，而是曾為實踐國民黨為解決民瘼「偉大理想」而付出血汗，甚至生命的先賢、先烈