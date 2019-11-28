陸委會：《反滲透法》草案推出「應該跟王立強案毫無關係」

在近日澳洲爆出「中國間諜」王立強投誠案之際，台灣民進黨立院黨團推出《反滲透法》草案，被在野黨批評內容定義模糊，容易變成栽贓條款。陸委會發言人邱垂正於當地時間11月28日強調，草案中，「境外敵對勢力」、「武力對峙」等說法，都是既有法律的用語，例如刑法、國安法都有出現「境外敵對勢力」。

邱垂正表示，台灣行政部門與立法部門經過數月研議協商，最終由執政黨團提出《反滲透法》草案，陸委會贊成該草案立法。（楊家鑫／多維新聞）

11月28日，陸委會舉行例行記者會。針對在野黨要求行政院也提出《反滲透法》相關版本，並確定主管機關。邱垂正指出，幾個月來，台灣行政部門跟立法部門都在研議，並參考各界意見，反覆協商最終由執政黨團提出《反滲透法》草案。陸委會贊成該草案立法，也尊重立法院審議程序。只要提案程序完備，法案提案權不限於行政機關，尊重行政院最後決定。

他說，草案內容基本上規範一些刑事罰則，最主要應該是司法機關的權責，依法陸委會不會是主管機關，但根據相關規定會配合辦理。

邱垂正強調，中共對台統戰、滲透、干預極為嚴重。特別是今年「習五點」出台後，兩岸情勢發生重大變遷，中共意圖影響台灣選舉、危害台灣社會秩序的情形變本加厲。

他表示，台灣正處在「境外敵對勢力」威脅的最前線，面對中共不放棄併吞台灣，利用台灣自由開放的環境，製造台灣社會紛擾，危害台灣民主體制正常運作。台灣有必要強化法制，維護國家安全與自由民主憲政秩序。

他指出，草案內容許多都是參考既有法制用語，進行相關規範。例如「境外敵對勢力」在刑法、國安法、國家機密保護法、國家情報工作法等都有使用；在《陸海空軍刑法》也有針對敵人，並將其定義為「武力對峙國家或團體」。

陸委會指《反滲透法》草案推出「應該跟王立強案毫無關係」。（資料圖片）

另一方面，王立強案牽扯出港商向心夫婦，使後者在台被限制出境，同時《反滲透法》推出時間非常「巧合」，引起外界關注。邱垂正指出，《反滲透法》草案推出「應該跟王立強案毫無關係」。向心夫婦一案已進入司法程序，尊重司法檢調機關權責。據了解，台灣司法機關檢調單位，已根據人證、物證正進行司法調查，也透過台澳雙方司法合作，在積極偵辦中。

他說，對中國大陸鋭實力滲透干預民主體制，時有所聞，「尤其中共在台灣選前藉機制造事端，企圖影響選情，我想台灣民眾對於這些手段都非常反感。」

關於美國總統特朗普（Donald Trump）簽署《香港人權與民主法案》，引來港府、北京反對。邱垂正則表示，特朗普此舉展現對香港自由民主的關切與支持。他並呼籲北京、港府，國際社會認為回應香港人民對於自由民主的期待，是讓香港恢復穩定的唯一途徑。

他指出，陸委會也會每年關注香港「一國兩制」實施情況。今年六月以來，香港因為反修例運動，屢屢發生抗爭，陸委會也邀集台灣相關機關審視相關規範，作為未來涉及香港法律執行的依據。

特朗普於11月27日簽署《香港人權與民主法案》，邱垂正表示，國際社會認為回應香港人民對於自由民主的期待，是讓香港恢復穩定的唯一途徑。（AP）

此外，針對大陸新疆再教育營，邱垂正表示，「陸委會長期關注中國大陸人權狀況，中共在新疆透過再教育營，展開大規模拘禁，並進行洗腦虐待監控，嚴重違反人權自由，已經遭受到國際社會、人權組織的公開譴責。」

他說，「中共當局否認相關事實，一再模糊焦點。認為對岸以維穩、反恐為由，以錯誤政策、落後價值觀，阻礙人類文明進步，台政府呼籲中共當局應釋放被不當關押的人士，放棄壓制管控人民，保障維吾爾與少數民族的宗教信仰自由，尊重多元文化差異，才能真正建構安居樂業的社會環境。」