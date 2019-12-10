民進黨推《反滲透法》　馬英九斥定義不清恐輕易使人觸法入罪

在台灣，面對民進黨推升「亡國感」強度，繼續力推《反滲透法》的政治動作下，國民黨立院黨團周二（10日）召開「反滲透法草案」公聽會，與會學者多質疑《反滲透法》的立法必要性，但更批判該草案對「境外敵對勢力」、「滲透來源」定義不清，恐有輕易使人觸法入罪之虞。

國民黨立法院黨團召開《反滲透法》公聽會，國民黨黨團總召曾銘宗表示，由於民進黨不願意再多召開該法立法的公聽會，於是國民黨就越俎代庖來辦理公聽會，盼民進黨能納入會議上的好意見，使該法更為完善。（譚英瑛攝）

出席該場公聽會的前總統馬英九表示，從立法的必要性來看，現行的《總統副總統選舉罷免法》、《公職人員選舉罷免法》、《政治獻金法》、《公民投票法》及《遊說法》等法律，均已明文禁止境外勢力在台從事相關政治活動；此前民進黨也完成包含《刑法》、《兩岸人民關係條例》、《國家機密保護法》、《國家安全法》等「國安五法」的設立，針對需防範的不法行為，目前法律已有詳細規定，也能有效執行，現有法律規範既已足夠，無須「疊床架屋」。

馬英九認為，《反滲透法》文中對「境外敵對勢力」、「滲透來源」定義空泛模糊，幾乎全大陸的公、民營機構組織均可被解釋為「滲透來源」，倘若如此，未來只要任何人與該組織往來，就有觸法入罪的可能性，而這將使人在大陸的台商、台生、台眷，或每年訪陸的500萬台灣人都面對極大的風險。馬英九強調，由於「滲透」是一個不確定的法律概念，這也導致《反滲透法》握有過大的權力，使眾人與團體都有機會被扣上與「境外敵對勢力」的罪名。

台前總統馬英九在隨護的保護與藍委的隨行下，步入台灣立法院。（譚英瑛攝）

台前國安局局長蔡得勝則表示，《反滲透法》的立法意圖是好的，但假使執政者過於「急就章、權謀」地來立法，可能造成諸多後遺症。像是過去「國安六法」的立法，先是相關機關進行多方研究，再報請行政單位送法案草案至立法院，此舉至少耗時半年以上才能完成立法。但這次《反滲透法》是直接由立法院民進黨黨團提出，並直接「徑付二讀」，這將大開「黨意大於民意」的惡例，也讓台灣政治惡鬥永無寧日。

蔡得勝提到，假使《反滲透法》通過立法，將再度激化大陸內部「仇台」、「武統」的民意，大幅提高兩岸戰爭風險，更不消說當全球都在跟大陸發展經貿，一旦制定該法自我限縮與大陸的互動，不利於台灣經貿發展。

國家政策研究基金會外交與國防組顧問陳以信則質疑，《反滲透法》草案的第九條恐在定義不清的情況下成了「株連九族」條款。該條款除了懲罰「滲透者」之外，更將處罰被「滲透者」滲透的「被滲透者」，而這或將使眾人都有遭入罪的可能性，「因此我稱這條是無限延伸、株連九族條款」。

先前代表國民黨立法院黨團參加內政委員會「反滲透相關法制立法」公聽會，此次又再度登場。（譚英瑛攝）

陳以信更指出民進黨在這次選戰中打出了「三色策略」，首先是訴諸「紅色」威脅，用麥卡錫主義，影響台灣社會，再者是利用《反滲透法》擴大「綠色」恐怖，讓人民壟罩在被《反滲透法》威脅的恐懼之下，最後則是不論是「王立強案」或是「楊蕙如案」這些事情都也成了「假訊息」，更發現「假訊息」來源來自於境內，由公家經費養出來的網軍，而這可真是「黑色笑話」。