【2020台灣大選】台陸委會：兩岸正溝通投票日前三天增加班機

2020年1月11日台灣總統大選投票日與農曆春節相近，是否延長兩岸春節加班機執行時間，兩岸官方近期不斷隔空喊話。有大陸官媒稱，投票日前三天，部分兩岸航線已一票難求，呼籲延長春節加班機執行時間。對此，台灣陸委會發言人邱垂正12月19日表示，因陸客減少及淡季等因素，相關機位仍有很多，台政府會盡力滿足春節返鄉需求。

他說，投票日前三天可能有超出目前運能的部份，這些「額外需求的專案加班機」，目前雙方正在進行溝通，相關結果正等待陸方正式回覆。

邱垂正表示，大選投票日前三天運能不足部分，兩岸正在進行額外專案加班機的溝通。強調台政府會盡最大努力滿足國人返鄉需求。（楊家鑫／多維新聞）

據悉，按慣例，兩岸春節加班機是大年初一向前推算兩週，因為明（2020）年大年初一是1月25日，最早的加班機申請就落在1月11日，剛好是投票日。應台商投票加返鄉過年需求，陸方希望延長春節加班機執行時間，對此，台灣交通部長林佳龍於當地時間12月17日表示，兩岸春節加班機目前照往例辦理。

大陸民航主管機關旗下的《中國民航報》當晚發文稱，經確認，2020年1月8日、9日、10日部分兩岸航線已一票難求，呼籲台灣官方認真對待廣大台胞的需求，儘快就適度延長2020年春節加班機運行時間做出讓廣大台胞滿意的安排。

當地時間12月19日，邱垂正在陸委會例行記者會上指出，實施春節加班機是為保障、滿足兩岸民眾在春節期間返鄉過節的旅運需求，從2009年以來，兩岸春節加班機已有協商機制，有關2020年春節加班機相關事宜，目前仍在聯繫中。

他表示，基於陸客大幅減少及淡季等因素，相關機位仍有很多，海基會也設立聯繫窗口，台商朋友若有機位需求，可透過窗口求助。民航局也會協調航空來滿足台商需求。「政府的立場很清楚，會盡最大努力，來提供足夠機位，滿足國人需求，請台商朋友放心。」

至於陸方稱投票日前三天兩岸機位「一票難求」，邱垂正表示，在2020年1月11日前三天可能有超出目前運能的部份，這些「額外需求的專案加班機」，目前雙方正在進行溝通，正等待陸方正式回覆。

事實上，邱垂正日前就曾表示，台商若有購票困難，可洽海基會協處，至於部分台商需要更廉價的機票，政府公權力不宜介入市場機制。兩岸春節加班機制度行之有年，這次陸方提出兩岸春節加班機執行跨越更長時間，是不是明年又要縮回來？因此台政府認為應維持過去常態性的春節加班機運作模式。

陸委會公布澳門移交20周年情勢研析報告，稱近20年來，澳門與中共以維穩為首要考慮，並逐步建構國家安全法治與組織，強化對澳掌握，相關作為引發侵犯新聞言論自由等質疑。圖為習近平2019年12月18日訪問澳門。（Reuters）

此外，針對澳門移交20周年，陸委會也提出情勢研析報告指出，20年來，在中共強力維穩下，一國兩制看似穩定，但自由人權受損、民主進程緩慢，受國際關注。認為中共與澳門政府應該落實保障澳門公民參與、新聞自由等基本人權，加速民主進程，這才是長治久安之道。

報告還提到，台澳民間互動仍頻繁，台方長期秉持善意推動台澳關係發展，但澳門政府聽從中共指示，處處自我設限，除對台駐澳人員派任多所幹擾，學者官員等人員正常交流常有不合理限制，同時有矮化台方的不當作為。