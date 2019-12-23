【2020台灣大選】蔡英文政府反中親美？　賴清德：是反共不反中

民進黨副總統候選人賴清德今天（23日）表示，民進黨政府是反共不反中，在這種情況下，自然而然會尋求美國印太戰略架構下的協助，如果把蔡英文領導的方向，解釋為反中親美，「我想這可能沒辦法完全解讀蔡總統目前的國家政策」。目前蔡政府的外交政策，除非北京方面改弦更張，否則很難改變。

賴清德（右2）表示，民進黨政府是反共不反中，在這種情況下，自然而然會尋求美國印太戰略架構下的協助。（蔡英文競辦提供）

賴清德23日陪同黨籍立委候選人直播，拉抬選情，被問及部分民眾擔憂，蔡政府過於親美反中，恐不利未來台灣發展，賴清德強調，北京當局窮兵黷武，除了不放棄武力統一台灣外，砸銀彈買走台灣友邦、打壓台灣國際空間，還對台灣內部進行滲透，影響台灣經濟發展，「這些都是事實」。民進黨政府基本上是反併吞、顧主權、護民主，在這個情況下，台灣必然會尋求以美國為首的西方民主世界，大家共同合作抵禦共產勢力的擴張，除非北京方面改弦更張，放棄併吞台灣的企圖，同時也不要企圖擴張勢力，改變國際秩序，「否則我看，這個方向很難改變」。

而針對21日在高雄登場的挺韓、罷韓遊行，賴清德盛讚台灣民主，其強調在遊行開始前，國際社會都很憂心在選情如此激烈下，可能會發生衝突，導致不可避免的遺憾，但後來通通都沒有，展現台灣民主的風華，他有許多外國的友人都對他表示，「台灣真的太讚了」。至於挺韓跟罷韓雙方人數，賴清德認為，人數多寡不是問題，重點是活動最終和平落幕，雙方都表達自己的理念，最後的選舉結果，就交給台灣民眾做最後的決定。

賴清德並對目前選情做出評估，指立委選情「目前剛好在勢均力敵的地方」，國會的席次剛好在過半的邊緣，選戰倒數十幾天，民進黨進行最後衝刺，要一舉完成「總統高票當選、立法委員過半」的目標；至於日本前駐台代表沼田幹夫評蔡英文與韓國瑜的差距在5%以內，賴清德說，選舉有一個基本原理，就是票沒開出來之前，真的不知道誰會贏，即使民進黨目前在民調上領先，但也要抱持「有信心，但要小心」的態度，繼續打拼，直到選票開出來那一天。

日本前駐台代表沼田幹夫應日本李登輝之友會邀請在東京演講時談到台灣總統大選選情。他認為，蔡英文與韓國瑜票數差距可能是5個百分點或以內。（中央社）

另外，針對沼田的選情評估，蔡英文23日下午也在臉書上表達自己的「內心話」，她呼籲，選情越激烈，越希望大家更靜下心來思考台灣3年多來的改變，她3年多前接手時，台灣的經濟低迷，「只有逆風，沒有高飛」，因此她比誰都努力，希望把台灣帶向一個正確道路上，過去馬政府做不到、不敢做、不願意做的事情，她都努力做了。在這3年之中，台灣的股市上萬點、台商迴流、外資看好台灣，投資大爆發，還讓產業逐漸轉型，相較於過去，台灣經濟已經有起色，另外，她也做了很多社會福利來照顧人民，加薪、減税、托育、長照，都是民進黨政府所做的。

蔡英文說，這些事情都證明她是一個擁有堅定的意志、能把握機會、有治國能力、具備抗壓性的國家領導人，更重要的是，她不會信口開河，會說到做到。有人擔心在最後關頭她跟對手的距離可能會很近，但她要跟大家說的是，她跟對手的最大距離，就是她堅守岡位，為台灣做事的意志和能力，希望選民再給她四年，她會為台灣做更多事情，確保台灣在正確的道路方向上。

蔡英文向所有支持者喊話，「不管人家如何評論遊行人數，不管外界評論民調差距多少，最重要的是你有沒有出門投票，你手中的那一票，就是告訴全世界，台灣人民的決心與聲音」，呼籲支持者們，2020年1月11日，一定要回家投票。