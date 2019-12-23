【觀察】日本算盤打得精　佔台灣便宜又把台灣推上火線

前日本駐台代表沼田幹夫12月22日應「日本李登輝之友會」邀請，出席在東京的年終餐會，沼田在演講時談及台灣選情，認為儘管現在蔡英文跟韓國瑜的民調相差甚遠，但選舉最終結果蔡韓兩人的差距約在5%以內，而民進黨的國會席次甚至不會過半。

沼田幹夫意味深長的表示，「倘若蔡英文連任，但民進黨沒有在國會贏得過半席次，那麼日本該考慮的是政策能執行到什麼程度。」

日本前駐台代表沼田幹夫估蔡英文、韓國瑜得票差距約5個百分點。 （中央社）

沼田幹夫的一席話，顯示日本對台日關係變化的擔憂。綜觀馬英九執政時期，在想盡辦法穩固兩岸關係的同時，被部份解讀為路線傾中，又同一時間，在日本最在意的兩個問題，即衝之島礁爭議與釣魚台主權歸屬問題上，馬政府表現的態度也頗為強硬，對日本絲毫不退讓，而這兩項爭議問題與日本的經濟海域有所關聯之外，據稱也與海底藴藏豐富的天然資源息息相關。

2016年時，因日本方面在衝之島礁海域強行扣押台灣漁船，對韓國漁船卻未予以相同待遇，由此引爆台日的漁權爭議，時任台行政院長的張善政曾對日本強硬喊話，「日本不要把再台灣當軟柿子，我們也特別敬告日本政府，不要測試我們的決心。」馬英九政府的對日態度「相當不符合」日本的國家利益，兩大爭議問題幾乎不向日本退讓外，馬政府就日本核食安全問題也持同樣態度。

直到2016年5月，台灣正式政黨輪替，蔡英文的對日政策與馬英九完全不同。蔡英文對日本明顯秉持「屈從退讓」的大方針，擱置衝之島礁與釣魚台主權歸屬的爭議，日本核食本有開放的消息傳出，後因反彈太大，台灣食藥署趕緊宣布尊重公投結果，2年內不開放日本核食進口，但擱置爭議問題以換取日本的「一些表示」幾乎是確定的。故，以日本立場而言，一個親日又助日製中的台灣政府才會是符合「日本需求」的台灣政府，換言之，就日本初心，自然不會希望一個現已可知未來必定不會親日的總統上台。

日本國際問題專家藤井嚴喜公開表示過，台灣跟日本共同的敵人就是中國共產黨，而台灣位處亞洲自由前線，台日命運是緊密連結的，民間也在醖釀推動日本版的《台灣關係法》。除此之外，藤井嚴喜大力呼籲，台日應該簽署自由貿易協議，並建立軍事同盟關係，以面對北京的威脅──藤井嚴喜言下之意是想將台灣拉入美日的軍事同盟框架之中，發表種種反中友台言論的時間點又是在2020台灣總統大選的敏感期間，無疑是替蔡英文打了一劑強心針。須知藤井嚴喜代表一定的日本政壇意見，他選在2020台灣總統大選期間多次發言，代表日本哪些人的政治宣示？又是替誰向蔡英文喊話？無論如何，日本想借台製中的意圖明顯不過，卻未必會讓台灣拿真實好處。

有趣的是，儘管日本學者如此仇中反共，原本延宕的中日韓三方自由貿易協議談判在區域全面經濟夥伴關係協議（RCEP）有成之後，中日韓第12次經貿部長級會議於12月22日在北京舉行。中日韓三方重申，將積極推動2020年如期簽署RCEP，並在RCEP的基礎上共同加速推動中日韓三方自貿協議談判。在RCEP的基礎之上，中日韓完成三方FTA談判的可能性顯有增加，如果談判完成且生效的話，一個總人口達16億、GDP達20.8兆美元（約佔全球的四分之一）、貿易總額超過7200億美元的巨型自貿區便會形成。

韓國國會通過《 中韓自貿協定》，為後來深化的RCEP奠基。 （多維新聞網）

日本的政治算盤打得相當精，爭議問題佔台灣的便宜，又將台灣推上抗中火線，日本自身則對中美眉來眼去，與美國有軍事同盟關係，與中國剛完成RCEP、後續繼續中日韓三方FTA談判，而台灣在此過程中恐怕被完全排除在利益之外──這點體現在日本新任駐台代表泉裕泰的談話。泉裕泰在日本台灣交流協會台北事務所的新任代表就任茶會上，一方面表示台灣與日本應該加強友好交流，另一方面則對蔡英文向泉裕泰喊話的「台日應開展CPTPP談判」一事隻字未提，足見蔡英文縱然大示讓利之好，日本方面也不見得投以相等報酬。

蔡英文想跟日本有進一步關係，還得看「美國爸爸」幫忙與否。 （多維新聞網）

最重要的是，台灣想要的CPTPP、台日FTA，抑或是台日軍事同盟（順便牽線到美日軍事同盟）等等，皆為區域關係中，深受中國影響的重要事項，縱然向日本讓利，會不會像蔡英文所想的那般「天真順利」，還是得看中國的臉色、美國的發聲以及屆時中美博弈的結果，才能決定台灣能不能如蔡英文預期般取得他所想要的政治結果。