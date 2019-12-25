【台灣大選】韓國瑜主張應續簽ECFA 　質問蔡為何有港人參與罷韓

台灣中選會在今天（25日）下午舉辦第二場2020年台灣總統大選政見發表會。面對蔡英文指稱，韓國瑜在乎民心，但日前上萬民眾走上街頭參與罷免韓國瑜高雄市長職務的遊行，這不是「熱呼呼的民心嗎？」。 韓國瑜在第二階段發言時對此展開駁斥，他表示就連外縣市的民眾，甚至是香港人，都來到高雄罷免市長，這不是民主常態，蔡英文應該予以指正而非幸災樂禍，或者民進黨又在其中扮演什麼角色？同時韓國瑜也拋出政見，強調大陸市場占台灣出口40％，明年ECFA一定要續簽，否則對台灣企業是政命打擊。

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韓國瑜出席2020年台灣總統大選第二場政見會。（洪嘉徽／多維新聞）

韓國瑜表示，這次有數萬民眾到高雄市罷免自己的市長職務，確實台灣民主的可貴就在這。但韓國瑜話鋒一轉質問蔡英文，為什麼遊行裡還有香港人來罷韓，還有外縣市的民眾到高雄罷免高雄市長，民進黨在其中又扮演什麼腳色？是不是高雄市民眾不夠，只好找香港人、外縣市民眾來罷免高雄市長？韓國瑜指，這不是民主常態，也不是民主規範，蔡英文應該糾正罷韓團體，而不是這樣幸災樂禍，他也對此感到遺憾。

2020年台灣總統大選第二場政見發表會，蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜並排合照。（台中選會提供）

至於實際政見方面，韓國瑜強調，台灣有200多個駐外使館，這些駐外使館除了傳統外交政治任務外，也應執行「貨出去、人進來」的任務，2020年開始，負責把當地國家的觀光客盡量帶到台灣，並把台灣農漁產品、科技產品等推銷出去，這樣台灣一夜之間就可以多出200多個拳頭，把傳統外交轉為經貿外交。

韓國瑜表示，台灣以中小企業為主體，但當前中美貿易戰及東南亞關稅區成形之際，兩岸ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）又即將到期，企業非常害怕，因此必須續簽，大陸市場站台灣外銷40％，不能放棄這個市場，十年前民進黨說ECFA簽下去後，台灣小孩要去黑龍江打工，這些都是謊言，明年ECFA一定要再簽訂，否則對台灣企業是政命打擊。但韓國瑜也說，他不會把大陸市場當成唯一市場，但一定要珍惜並發揮這個市場的優勢，厚實台灣經濟實力。

2020台灣總統候選人第2場電視政見發表會25日下午在中視舉行，民進黨總統候選人蔡英文（右）向現場媒體揮手致意。（中央社）

到了第三輪發言時，韓國瑜則說，「人生不滿百，常懷千歲憂」，自己對台灣的下一代非常憂慮，在教育政策方面，他一定堅持大學自主，不干預大學校長的任命，並推動台灣孩子接受中英雙語教育，甚至大學生申請到國際交換生、或是外國碩士班、博士班，政府就撥錢給你，一年總規模約新台幣400億元，使台灣學子語言能力跟世界交朋友的能力都大幅增加。

韓國瑜指出，李光耀四十多年前在新加坡推動中英文雙語教育時也備受壓力，但現在沒人敢小看新加坡，而他也相信，只要不貪汙，台灣的錢一定夠用。