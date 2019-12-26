【台灣大選．觀察】一場網軍疑雲　凸顯台灣政治的可笑與可恨

近期在國民黨副秘書長蔡正元、新黨不分區立委提名人邱毅的聯手之下，揭露民進黨中央疑似自2018年3月便與行銷公司簽約，以名為專案服務，實質上卻是替民進黨組建“暗黑網軍”，更指稱除了台灣駐大阪辦事處前處長蘇啟誠案外，民進黨自家人賴清德、呂秀蓮，乃至於台北市長柯文哲都成了網軍攻擊箭靶。

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根據藍營提供的民進黨網軍報告書，一則形容賴清德是「賴功德」的貼文，僅觸及47人。（國民黨提供）

藍營爆料指證歷歷，第一眼看上去令人驚訝，政黨鷹犬隱性埋名，在網路上以假輿論帶風向，固然是對民主的一大羞辱。但仔細審視藍營舉證的網軍案資料可以發現，民進黨網軍一則將呂秀蓮指為「祖母綠」的貼文，竟然僅觸及52人，至於形容賴清德是「賴功德」的貼文，也僅觸及47人，不僅觸及人數少的可憐，這樣的數據也敢拿入黨中央進行報告，操盤手不曉得感不感到慚愧。

根據藍營提供的民進黨網軍報告書，將呂秀蓮指為「祖母綠」的貼文，也僅觸及52人。（國民黨提供）

有趣的是，藍營掌握到的資料中，也出現民進黨網軍對國民黨網軍的調查報告，內容指稱，國民黨主席吳敦義透過長子吳子廉組織網軍團隊，該報告更形容，國民黨處理網路議題的能力「今非昔比」，「不宜輕忽」，看來國民黨在網路上的組織作戰，也有兩把刷子，才令藍營口中十惡不赦，壞事做盡的民進黨網軍，也顯示出幾分忌憚。

持平而論，不管藍綠兩黨組建網軍的消息是否屬實，網路輿論確實是選舉攻防的兵家必爭之地，兩黨加強網路操作的手段，並不令人感到意外。但如果網軍帶風向真的如此有效，那民進黨在2018年縣市首長選舉中又何以兵敗如山倒？假如民進黨透過網軍帶風向屬實，那從這樣的操盤結果來看，不過就是一句笑話罷了。

同樣的提問放回國民黨，如果網軍操作如此有效，為何吳敦義最後未投身黨內初選？為何韓國瑜又在民調支持度上巨幅落後？如果藍綠以為網軍操作是種萬靈丹，足以取代苦民所苦，那只顯露了台灣政治的可笑之處。

台灣網絡名人楊蕙如因指示網軍操作去年關西機場事件，疑似造成駐大阪辦事處前處長蘇啟誠自殺案，日前遭台北地檢署起訴。（資料圖片）

既然民進黨2018年選舉結果，已經證實了網軍操作的自欺欺人，但是這起從台灣駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生而掀起的網軍風波，確實仍值得外界關注。畢竟網軍如果是本於事實的輿論攻防，縱然隱姓埋名暗地操作並不可取，但至少還在站在道德底線的邊緣。倘若只是空口說白話，指鹿為馬的惡意抹黑，甚至因此逼死台灣涉外事務官員，真相當然需要釐清。

而藍營到底有沒有掌握住此中關鍵證據，便是當前各界最關注的問題。但檢視藍營當前的所做所為，就是拿著民進黨的網軍報告進行擠牙膏式爆料，其實國民黨更該做的是，直接具體公布民進黨網軍與蘇啟誠處長的輕生到底有無關聯，釐清真相。否則換個角度看，民進黨先前拿香港反修例事件大吃豆腐，國民黨的行為則是借著蘇處長輕生事件，從中謀取政治利益，不禁令人感到可恨。

一場網軍疑雲，凸顯台灣政治的可笑與可恨。