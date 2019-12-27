【台灣大選．觀察】民進黨提「反共不反中」　台灣難道要重回戒嚴

近日，與蔡英文搭檔競選的「務實台獨工作者」賴清德，以及民進黨主席卓榮泰，都陸續對外表示民進黨政府立場是「反共不反中」，卓並強調該論述是由「大家」討論出來的，代表民進黨重新調整並清晰化當前的兩岸論述。但這似乎也給人一種時光倒流的感覺，好似台灣又回到1987年解嚴前的氛圍。

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賴清德在接受訪問時，主要是針對「蔡英文是否過度親美反中」給出民進黨是「反共不反中」的回應，他並未詳細說明反的是哪個「共」、不反的又是哪個「中」；不過，卓榮泰稍晚的說法，就相對清晰。

卓榮泰表示，民進黨不會無端「反中」，但中共是黨組織，遂行一黨專政、無產階級專政，不符合台灣一直以來的生活方式，也跟台灣未來沒有交集。卓榮泰強調，中共雖「相當程度等於中國」，但中國可以是文化、地理甚至歷史的概念，因此沒有必要敵視；甚至，卓榮泰也說，假如兩岸能夠好好相處，「反共」也可以有所改變。

不過，細究民進黨內部討論得出的「反共不反中」言論，給人一種似曾相識的感覺。戒嚴時期的台灣社會，反共是基本國策，從小到大的教育也都是這樣教導着台灣一代代的學子。兩蔣提出的政治口號，更與反共脱離不了關係。諸如「消滅共匪，驅逐俄寇」、「雪恥復國」、「毋忘在莒」等，都告訴民眾總有一天要反攻大陸、消滅共產黨。

賴清德說民進黨政府是「反共不反中」，除非對岸放棄併吞台灣，否則此方針很難改變。（洪嘉徽攝）

但同時間，國民黨政府一面想着消滅中共，另一面也幻想着哪天能夠重返故土，執掌整個中國。因此國民黨不「反中」，特別是在1966至1976年的10年文革期間，蔣介石還推出「中華文化復興運動」，藉此與共產黨抗衡，表現出中華民國才是「中國正統」、才是中華文化繼承者的意味。

可以這麼說，「反共不反中」，曾是解嚴前台灣上至總統、下至市井小民都長記在心的思想。不過，這一切在解嚴、廢除《動員戡亂時期臨時條款》後都改了觀，「中共」不再是叛亂團體、中華民國也回到正常的憲政抵制之下；再加上中華人民共和國於1978年中共十一屆三中全會後開啟改革開放、以及兩岸恢復交流，兩岸關係已不若戒嚴時期般地劍拔弩張，反之趨向和緩。

亦即，「反共不反中」這樣一個戒嚴時期國民黨的中心思想，早在1987、1991年之後就瓦解，轉變成為「不反共也不反中」，國共兩黨重新展開互動，也才有了陸委會、國台辦，以及海基會、海協會的設立與交往。

然而，令人沒想到的是，當兩岸已重啟交流逾30年的今天，民進黨又提出「反共不反中」，令人不禁感歎佩服國民黨當年的教育是多麼地成功。兩蔣的衣缽，竟是由民進黨所承繼。這看來或許有點荒謬，但從現實層面來看，民進黨或許也不得不這麼做。

戒嚴時期的台灣，處處提防共產黨的滲透，要求民眾必須檢舉匪諜，知情不報者亦會受到嚴厲的處分。（資料圖片）

過去民進黨某種程度上避談中華民國，選舉造勢場合只看得到綠色的黨旗；但今年以來，擁抱中華民國已成為蔡英文口中的全民共識，國旗更飄揚在民進黨候選人的場子中，連帶的，民進黨也無法拋棄掉中華民國所代表的「中國」意涵，因此才會出現「不反中」，畢竟「反中」就有可能變成「反自己」。

至於反共，照卓榮泰的說法，民進黨反的是中國共產黨的「共」，這就像國民黨過去反共一樣，是黨際間的糾葛，也的確可能有緩和的一天；然而，中共這個黨與其菁英成員同樣也是中華人民共和國的中堅組成分子，某種程度來說，中共又幾乎等於中華人民共和國、甚至是「中國」。

卓榮泰說反共，但中共與現在的中國有相當程度的重疊，會不會因此讓兩岸困局繼續惡化，也是民進黨需思考的。（洪嘉徽攝）

民進黨說要反共，難道真要重回過去反共國策下國共老死不相往來的情況？就拿其他案例來說，美國與北韓過去即便互相敵對，但仍透過各種方式維持溝通；中美之間貿易戰方興未艾，但互動可沒少過。民進黨要反共，但現實是台灣難以像過去一樣自絕於大陸，反共究竟要反到什麼程度？既然宣示反共，又要怎麼改善兩岸關係？或許，這也是民進黨提出「反共不反中」之餘，應該謹慎思量的。