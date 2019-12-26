【01專訪】總統大選前夕　民進黨拋出「反共不反中」有何盤算？

12月23日，民進黨提名的2020年台灣副總統候選人、「務實的台獨政治工作者」賴清德表示：民進黨「反共不反中」；隔日，民進黨主席卓榮泰也跟進此一論述，並做了更清楚的說明。一時之間，各界以為民進黨有了新的兩岸論述，將「中共」與「中國人民」、「政治的中國」與「文化的中國」做了清楚的切割，並回應台灣民意。 為此，香港01專訪了台灣學者趙春山、王智盛，分析民進黨陣營此時拋出「反共不反中」究竟出自何意？是否為2019年底《反滲透法》製造正當性？又或者更積極的來觀察，是否在為蔡英文連任之後的兩岸關係論述，向北京打方向燈暗示呢？

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兩岸政策協會秘書長王智盛表示，如何提出有別於民進黨的論述，這將會是國民黨接下來面對的難題。（多維新聞）

兩岸政策協會秘書長、台灣中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛接受01記者訪問指出，看待民進黨提出的「反共不反中」，其實有近有遠的層面。近程來說，2020台灣大選將至，兩岸議題通常成為台灣藍綠之間對峙的焦點。尤其面對中共滲透、介選等等做為，民進黨藉此清楚的點名兩岸關係的立場，反對的是「中共」，而非中國大陸的民眾，更不是這些到大陸打拼的台灣人。

亞太和平研究基金會首席顧問、淡江大學榮譽教授趙春山則指出，民進黨「不反中」這一點，應該試圖向對岸釋放一些新的訊息。因為當台灣社會談到中國概念的時候，比方中國文化、中華民族、各式各樣的「中華」等等，不能因為民進黨反對中共，就等同民進黨反對前述所列出「軟性質」的中國掛勾。所以趙春山認為，「我想民進黨提出『反共不反中』是向對岸釋出的一個善意，尤其又是從『務實的台獨工作者』賴清德說出，其實相當有意思。」

事實上，當民進黨提出「反共不反中」的說法時，一般台灣民眾會認為與國民黨過去對於兩岸關係的論述相當接近。對此，王智盛分析，「無論是國民黨、民進黨，或是台灣民眾的最大公約數，首先在經這一年後，是持反對一國兩制的態度；其次，北京的威權政權性質也是不接受；接着，民進黨對於兩岸發展的論述是，台灣是一個主權獨立的國家，國號叫做中華民國，台灣前途由兩千三百萬人決定；那麼，國民黨則是一中各表，中華民國主權範圍擴及於中國大陸地區。」

台學者趙春山指出，即便民進黨提及的「反共不反中」，但仍有許問題還未說清楚。（鄭文翔／多維新聞）

順着前文交談脈絡，王智盛再回到「反共不反中」的議題上，他認為民進黨對於中共的態度是與現階段全世界、台灣民眾想法較為一致，也就是對於中共是持有疑慮的，所以民進黨才要講「反共不反中」，更強調不是針對中國大陸民眾。

也因此，王智盛與趙春山一致認為，當民進黨開始提倡「反共不反中」的時候，對於國民黨來說會有困局，國民黨的態度將會如何表現？畢竟國民黨時常被台灣社會標籤為中共同路人的看法，那麼國民黨又該如何響回應，甚至提出有別於民進黨的論述，這將會是國民黨接下來面對的難題。

不過，趙春山也提醒民進黨，國民黨過去提及台灣的政府與中國關係，直接闡明「中國非中共、中共非中國」，只有台灣政府能代表中國唯一的合法政府。但現在民進黨沒有交代清楚，現階段好像只看到民進黨對中國大陸釋出善意，沒有惡意，但卻沒有說名民進黨或是台灣政府與跟中國是什麼關係，眼下這核心差異相當重要。

民進黨副總統候選人賴清德12月23日表示，民進黨政府是反共不反中。（資料圖片）

此外，趙春山也指出另一個問題，就算「民進黨反共」，那麼民進黨究竟需不需要與中國共產黨接觸？過去，台灣在兩蔣時代是不接觸，後來在李登輝以後雖然反共，可是卻跟中共接觸，好比如美國當年「反共」，但美國也是與蘇共、中共接觸，難道「反共」就能永遠遠離共產黨？這部分民進黨就可能必須說清楚。因此，趙春山表示，民進黨提出的「反共不反中」究竟是不是向北京打方向燈？他認為，「民進黨是在戰術上有些改變，但是戰略上，還是看不出有任何重大改變。」

最後，記者提及民進黨倡議的「反共不反中」好似沒有獲得台灣社會最大關注，有無可能與「台獨印象」深刻的賴清德有關？時常關注台灣社會輿論的王智盛表示，「不認為會與蔡賴既定印象有關。」而是現在，台灣民眾關注的是「大家來找碴」，也就是韓國瑜與蔡英文之間的「缺點」，反而忽略了雙方的政策探討，是比較可惜的。