台副總統陳建仁出訪帕勞固防邦交　稱台帕邦誼穩固

台灣副總統陳建仁日前出訪台灣南太友邦帕勞（台灣稱帛琉），參加台帕建交20年慶祝活動，並於當地時間12月30日晚間返台，他致詞時強調，這是他首次以副總統身分到訪帕勞，見識到兩國關係的緊密與友好，也見證了台灣協助帕勞發展的成果，相信「踏實外交」將使台灣得到更多真誠的朋友，希望民眾能繼續支持外交工作。

陳建仁（右3）表示，這次到訪帕勞，見識到兩國關係的緊密與友好，也見證了台灣協助帕勞發展的成果。（台灣總統府提供）

儘管台灣方於2019年9月接連在南太區域喪失所羅門群島與基里巴斯兩個邦交國，同時陳建仁由於不續搭配蔡英文參選2020年總統大選，此行也勢成陳建仁副總統任內出訪的「畢業旅行」。綜觀陳建仁此行，除了不忘強調蔡英文「踏實外交」路線，在任內的最後期間，固防颱灣在南太的外交防線，也當是一則此次出訪的重點。

陳建仁表示，他這次出訪，代表政府視察台灣技術團及台帕禽畜計畫的具體成果，有效協助帕勞政府達到營養均衡、糧食安全兩大目標，使當地人民實際受惠。陳建仁認為，「這就是蔡英文就任以來，推動踏實外交又一成功的具體例證」。

陳建仁強調，台帕邦誼已經進入穩定且邁入了20個年頭，回顧20年的旅程，除了感念帕勞對台灣真切的情誼，也要感謝曾經為兩國關係付出心力的所有外交人員、技術團員及旅外台人，有了各位的辛勞付出，才有現在的非凡成果。他深知台灣外交處境十分艱難，但幾次出訪，都讓他看到台灣為友邦及國際社會所付出的貢獻，讓他深受感動，相信「踏實外交」將使台灣得到更多真誠的朋友，也希望台灣民眾能繼續支持外交工作。