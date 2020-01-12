【蔡英文】政治中的性別角力：她選擇不結婚生子　與她的專業無關

「蔡英文是衰仔查某（台語，意指帶來衰氣的女人）」「沒有結婚不是罪過，但是她因為沒有生過小孩，不知道這個心。」總統大選將近，對手在攻擊蔡英文時，屢次發表性別歧視言論惹議。 政壇的性別歧視為什麼這麼常見？女性政治人物在從政時有何困境？性別觀察，帶你細細剖析。

現任總統蔡英文投身這次選舉，盼能連任。（Facebook@蔡英文 Tsai Ing-wen）

現在女性什麼都可以做。總統可以做，三軍統帥也可以做。 蔡英文

2020台灣總統大選於過去的周六結束。選戰時社會對候選人的關注度逐漸提高，政治也成為網路上討論聲量最大的話題。現任總統蔡英文投身這次選舉，盼能連任。

當初在 2016 年，蔡英文以得票率 56% 順利當選總統。作為世界第 19 位女性領導人、台灣第 1 位女總統，蔡英文打開民眾對於政治人物的另一種想像。

現在女性什麼都可以做。總統可以做，三軍統帥也可以做。（Facebook@蔡英文 Tsai Ing-wen）

事實上，全球最年輕總理桑納・馬林 (Sanna Marin) 上週才在 12 月 10 日宣誓就職。除了她本身是一名女性，即將由她領導的聯合政府中的五個黨派，也都由女性來擔任黨內領袖。此外，2019 年，女性更在芬蘭議會佔比 47% 。

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當愈來愈多女性投入政治領域或站在領導位置，我們能看見女性影響力如何改變世界。然而，在現代社會中，女性政治人物仍然常遭性別歧視與性別刻板印象對待。

我們不需要被別人定義。在自己的專業領域，堅持投入，你就是自己的女一。 蔡英文

「沒有生過小孩，不知道這個心」政壇的性別歧視

2019 年 12 月 12 日，國民黨副總統候選人張善政表達對新住民健保的意見時，提及競爭對手蔡英文：

「不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是她因為沒有生過小孩，不知道這個心。」

此話一出，立刻惹議。根據自由時報報導，蔡英文競選辦公室發言人林靜儀認為，張善政應該要向全台灣所有男性、女性都道歉，他言論不僅歧視沒有生育的婦女，也歧視沒有生育經驗，但是有照顧孩子能力的男性們。

何以蔡英文沒有結婚生子，就無法同理母親呢？難道每一個男性政治人物，也都有育兒經驗嗎？（Facebook@蔡英文 Tsai Ing-wen）

至今，部分人仍抱持著「女性就該結婚生子」迷思，否則她就可能被視為另類。何以蔡英文沒有結婚生子，就無法同理母親呢？難道每一個男性政治人物，也都有育兒經驗嗎？這樣的批評與觀點，也反映了某種程度對於女性政治人物的粗淺理解與粗暴。蔡英文沒有生育小孩，但不表示她不懂得尊重小孩或對此事毫無理解。

你成為父母，不代表你能自動理解其他父母。如果你已婚且是雙薪家庭，要理解單親母親的生活，你還是得擁有同理心。 英國知名政治記者 Isabel Hardman

2019 年，分別發生兩件小事。 7月時，一位家長希望蔡英文能在女童衣服上簽名留念，蔡英文認為應該經過女童同意，展現對孩童的尊重；又在 11 月 2 日，一位小女孩親手繪製卡片送給蔡英文，蔡英文不願意給記者拍攝，只說「我自己看就好」，引來網友讚賞。畢竟，面對年紀小的孩子，大人經常忘記尊重二字，蔡英文卻僅記於心。

結婚或生育選擇，從來都不是評判一個人具有同理心或工作表現專業與否的標準。

蔡英文沒有結婚、沒有生子，依然可以治國。（Facebook@蔡英文 Tsai Ing-wen）

女性政治人物困境：沒有成家，可以治國嗎？

張善政的發言，強化了對女性的性別刻板印象，也能從中看出性別迷思。蔡英文沒有結婚、沒有生子、沒有「成家」（等等，誰說單身一人、與貓狗同住就不是家？），依然可以治國。

在《這是愛女，也是厭女》一書中，就提及女性從政的雙重困境：

女性政治人物，必須表現出陽剛的特質（果斷與不畏衝突）的特質，但這種所謂的領袖特質又被視為是性別角色上踰越與不自然的；但若不具備這些陽剛特質，又被認為不具備領導特質。

簡單來說，在社會主流價值觀下，「男性性別角色」與「領袖角色」特質相同（自信、主導、野心）；「女性性別角色」卻與「領袖角色」特質相反，導致女性從政或擔任領導人時，容易陷入雙重困境。

▼▼從 2018 下半年至 2019 年末，我們已經在這場選戰中親眼看過許多針對女性的性別歧視言論（按圖放大）▼▼

+ 4 + 3 + 2

「裙裝」經常是對女性的集體想像，從洗手間標誌可見一斑。而辜寬敏說：「穿裙子的不適合當三軍統帥。」更加彰顯對蔡英文「性別身分」的歧視——因為蔡英文幾乎從未穿過裙裝。辜寬敏批評的，不是蔡英文從事政治工作的所作所為，而是她的性別。

「性別歧視的意識形態通常包含了各種預設、信仰、理論、刻板印象，和廣泛的文化敘事，透過某些方式來呈現出男女大不同，而如果這些不同為真、被傳誦為真，或是至少可能為真，便會使得理性大眾更傾向於支持、參與這個父權邏輯下的社會框架。」——《不只是厭女》。凱特・曼恩。

更加彰顯對蔡英文「性別身分」的歧視——因為蔡英文幾乎從未穿過裙裝。（Facebook@蔡英文 Tsai Ing-wen）

當政治人物公開明白地發表性別歧視言論，不該以「失言」二字輕鬆帶過。個人的即政治的，性別始終存在於日常生活中。如果連蔡英文總統都會因為自己的性別身分，遭受他人批評，那麼普通女性在生活中有多常受到性別歧視，也就可想而知了。

希望有一天大家叫我總統，而不是女總統。性別，不應該是評判個人表現的決定。 蔡英文

一位女性元首或領導人，是否必須更不能出錯、更符合大家的期待，才可能獲得原本就應得的尊重？（Facebook@蔡英文 Tsai Ing-wen）

從蔡英文的例子來看，一位女性元首或領導人，是否必須更不能出錯、更符合大家的期待，才可能獲得原本就應得的尊重？期盼有天，我們終於可以拿掉歧視的視角，還給女性元首一個公平的對待。

當台灣出現第一位女總統，確實意味著性別平等往前一大步，但仍遠遠不夠。希望未來在台灣，女性投入政治領域、成為領導人，都不再是會被拿出來大作文章的「異象」。就像芬蘭內閣一樣，讓更多女性有機會在政治場域現身。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文「我的政治專業，與結婚生子無關」蔡英文的婚育選擇，誰都不該說嘴】