台灣《反滲透法》生效　國安問題何以起爭議？

台灣於去年除夕通過的《反滲透法》周三（15日）正式生效，其內容針對「境外敵對勢力」，防範其滲透影響台灣的選舉投票、或是指示舉行集所、遊說等政治活動。《反滲透法》在台灣內部本身亦充滿爭議，有人質疑此是恢復戒嚴時期威權統治的「惡法」，反對聲音不少。然而，放在當今台灣的政治格局來看，《反滲透法》的出現也不讓人意外。

蔡英文早在2016年當選總統後，已提出《反滲透法》的初案《國家保防工作法》，但當時立法卻引來不少爭議。包括國民黨統派在內的反對聲音主要擔憂法案通過後，當局可以作政治檢控，假若定義不好將有可能成為控制人民、打壓自由意見的手段。他們甚至擔心這使台灣走回到1987年前戒嚴狀態下的威權統治，稱之為「威權復辟」或是「人二復辟」（即人事室的第二間辦公室，戒嚴時期台灣各政府部分都設有此進行政治工作）。前總統馬英九更指通過《反滲透法》違憲，亦有傳國民黨可能提出《反滲透法》釋憲。

與戒嚴未可同日而語

當然，將台灣現在的《反滲透法》直接與戒嚴時代的威權統治比較並不怎麼合適。戒嚴時期的國民黨政府對法律和輿論都有較強的全面控制，與今日台灣實在不能相比。即便台灣當局現在運用《反滲透法》，亦必須通過法律過程，而結果亦可能被覆核是否有違憲法，存在一定制衡。可以想像《反滲透法》未來的具體執行，會成為政治與司法兩界的角力。

民進黨以民主防衛為由，在立法院成功推動《反滲透法》立法。（資料圖片）

再者，雖然立法有一定的反對聲音，甚至被大陸國台辦稱之為「不折不扣的惡法」，但以台灣現今的政治格局以言，通過《反滲透法》也不難理解。在大環境上，台灣在經濟與外交上都被大陸孤立。經濟上，大陸以限制內地人訪台投資等經濟措施威脅台灣，而且包括大陸、日、韓和東盟十國在內的區域經貿協議RCEP快將實體化，都會進一步令台灣在地緣經濟上更為孤立。另外，不斷有台灣的邦交國與台灣斷交轉與北京建交，也令台灣在外交上更為孤立。再加上，蔡英文及民進黨過去一直致力利用此環境營造所謂的「芒果乾」（亡國感），也令台灣人產生極大的恐中恐共政治情緒。

2019年12月31日，新黨發言人王炳忠（左3）、不分區立委候選人陳麗玲（左）等人到台灣立法院外抗議反滲透法是「綠色恐怖」。（中央社）

各地政府的指定動作？

台灣在此時通過《反滲透法》無疑是個政治動作。撇除此點，不論是西方定義的「民主國家」，或建基於《西發里亞條約》主權精神的政治實體，各地政府都會為立法保護國家安全，其中英國的《判國罪》更可追溯至1351年。即便立法會引起條文上一定的爭議，但任何政權都難以置「國家安全」不顧。蔡英文政府推動國家安全立法，邏輯也是一樣。

台灣通過《反滲透法》，不管具體條文好與壞，亦重新提醒港人一個不得不直接面對的問題——《基本法》23條立法。為23條立法不單是《基本法》所訂定香港的憲政責任，而且從政治倫理上看，香港作為中國的一部分，立法保護國家安全亦是自然不過。當然，23條立法過程將會充滿政治爭論，2003年政府推出方案時亦未有累積充夠的政治動力通過。不過，中央政府絕不可能放任香港存在的國家安全漏洞問題，尤其是在反修例風波之後，中共四中全會中嚴正提到要完善香港國家安全漏洞的問題。即使港人不願自行立法，中央亦可能有所行動，所以香港總不能永遠「鴕鳥式」處理23條立法問題。如其擔心會否立法，不如務實地參與立法討論及完善條文，確保法例能符合人權規範，不會不合理地限制到港人的自由。