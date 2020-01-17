民眾黨舉辦台商座談會　蔡壁如：盼能加速科技立法進度

隨着台灣第九屆立法委員任期步入尾聲，第十屆立委將於2月1日正式上任。在這次台灣選戰中躋身為立院第三大黨台灣民眾黨，準立委們亦無閒着，由不分區當選人蔡壁如與邱臣遠，於17日舉辦「海外台商座談會」。 將代表柯文哲意志進入到台灣立法院的蔡壁如在會上表示，以過去經驗來說，由於很多科技立法跟不上科技進步，造成社會極大的落差，像是先前在台灣社會紛爭不斷的Uber服務，而她希望未來台灣的行政或立法單位在這類議題上可以加速處理。

台灣民眾黨在2020年選戰取得五席立委。（譚英瑛攝）

「亞洲台灣商會聯合總會青商會」名譽會長吳國本指出，有心南向的台商都早就去了，未來應思考是什麼樣類型的台商欲往南向發展，像是第一代的海外台商主打出口貿易，由於台灣難以改變國際上的關税壁壘，故他建議第二代台商可以往有着6億多人口紅利的東南亞市場加以深耕。

具有「世界台灣商會聯合總會」秘書長身份的準立委邱臣遠則認為，海外第一代台商主攻國際貿易，第二代則成為大廠的國際供應鏈，但很多第三代台商則選擇融入當地社會，甚至具有該國的國籍。

邱臣遠附和吳國本說法，指台灣應將海外內需市場視為台灣內需市場的延伸，並藉着第三代台商在當地的經營，進行國際行銷，像是泰國已經成為亞洲底特律，而越南也成為海外商人的電商基地。

台灣民眾黨準立委邱臣遠。（洪嘉徽攝）

此外，先前因應中美貿易戰變局，蔡英文政府端出多項政策獎勵台商返台投資，但邱臣遠指出，即便台灣政府透過投資獎勵、銀行貸款等資金補貼措施，吸引台商返台投資，不過因台灣税制採行「屬人主義」而非「屬地主義」，光台商返台要須先就「境外所得」課税，台商就被嚇跑了。他質疑，台商在當地的投資是使用當地勞工、消耗當地環境，並已在當地扣税，不理解為何返台投資又要再被扣一筆。