【武漢肺炎】世衛台灣稱呼一變再變　國際現實與台灣困境如何權衡

自武漢肺炎確診案例大量爆發以後，世界衛生組織（WHO）如何判斷疫情以及示範作為成為各國政府關注的指標。同樣的，僅有一海之隔的台灣，當然也不放過任何機會要求加入WHO，除了為武漢肺炎的防疫做出貢獻，亦盼能揮軍國際組織與世界各國共享防疫信息。 不過，台灣一方面欲藉由武漢肺炎加入世衛組織，為疫情貢獻、分享；但另一方面，卻又猛烈批評「中國干涉世衛命名台灣、中國政府謊報實情」等話語，若此舉是站在台灣殷切企盼加入國際組織的思維角度，可能還需理一理。

事實上，世衛自新型冠狀病毒疫情蔓延之後，每日皆會發布疫情相關報告。然而值得關注的是，世衛在當地時間1月22日第2期疫情報告中，先以「中國台灣」（Taiwan, China）稱呼台灣；隔天的23日報告更名為台北直轄市（Taipei Municipality）；接着25日又改為台北（Taipei）；根據最新第16期疫情報告，則是稱台灣為「台北及周圍地區」。

世衛組織於當地時間2月5日將台灣稱呼更名為「台北及周圍地區」。（世界衛生組織官網）

面對世衛一連串更名台灣的行為，以及先前台灣的武漢肺炎案例遭誤植的情況，均令民進黨政府駁斥「政治凌駕防疫」；而眾多親綠台媒也忍不住怒火直接發文痛批：「台灣稱呼變變變，政治荒謬再添一樁」，似為武漢肺炎爆發以後，「台灣不能加入世衛」的政治問題再次添增薪火。

以過去經驗來看，台灣加入世衛組織確實有必要性意義，撇開「有意義的參與全球健康」以及「扮演國際社群活躍的一份子責任」等冠冕堂皇的理由，其重點在於，台灣加入世衛組織能在第一時間獲得疫情數據，有利處理台灣防疫舉措，也能將台灣的相關經驗與技術向全球輸出。

舉例來說，先前中國大陸發生沙士（SARS）疫情時，台灣正好被排除在世衛組織之外。而當時台灣第一例沙士，就是來自中國大陸的境外移入者，並造成台灣第一例本土病例；加上台灣沒在世衛體系中，拿不到世衛的比對檢體，更重要的，上述這些疑似病例還被台灣沙士專家會議以無境外接觸史而排除，失去適當處置的先機，最終造成181人犧牲。

從這過往經驗看來，台灣加入世衛組織有其重要意義，也是台灣民眾所盼切，畢竟隨交通科技快速發展，任何一地發生疫情，全球各地無一倖免，就如同今日武漢肺炎擴散一般。

然而，台灣似乎還未清楚了解爭取踏入世衛組織的前提，得先跨過「兩岸關係」這座大山。即便發生武漢肺炎以來，日本首相安倍晉三、加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）等多國政治領導均公開表示：「重申支持台灣有意義參與國際組織的立場」。

世衛執委會日籍主席中谷比呂樹將史瓦帝尼代表挺台發言打斷，並將發言權轉交北京。（世界衛生組織提供）

但台灣社會務必認清國際現實是，嘴巴上說的永遠容易，但有無國家願意在實際上為台灣搏鬥爭取？比方說，2月3日的世衛執委會（Executive Board）會議上，當史瓦帝尼官方代表在會中提及：「台灣應一同加入國際防疫」之際，卻被日籍主席中谷比呂樹打斷，並將發言權轉交北京。此舉不正說明了即便安倍晉三在日本議會力挺台灣參與，但到了國際組織裏頭，日本代表卻「未身體力行」？那麼就能認清是「假支持」還是「真支持」。

尤其，世衛組織又屬聯合國及其下屬，是個既專業性又高度政治性的組織，而政治本來就是構成這些組織的一部份。也因此，當現行兩岸關係的高度權力不對稱時，政治關係仍是這些國際組織成員的決策依歸，也是台灣真真切切所要面對的「現實」。

總結來說，台灣加入國際組織現實的困境，不會因為有人向華府聯署就能改變、更不會因其他國家政治領袖呼喊而改變。台灣眼下須思考的，應以肺炎防疫工作為首務，而加入國際組織的問題，則需要更多的智慧與身段。