【武漢肺炎】台灣加強國際輿論戰　盼藉抗疫需求闖關WHO

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情全球擴散，正值世界衛生組織（WHO）執委會期間，台灣也增強國際輿論戰，盼藉此波抗疫需求，挺進WHO。蔡英文2月5日在facebook呼籲各界，幫忙廣傳台灣友邦挺台聲音，台灣外交部也製作多國語言的圖卡，盼各國網民多加轉傳，壯大「Taiwan Can Help」聲浪。

蔡英文表示，WHO不應該因為政治因素排除台灣，WHO要有台灣的參與空間，讓台灣發揮專業的功能。（台灣總統府）

近日來，巴拉圭、斯威士蘭、危地馬拉等台灣邦交國陸續在WHO執委會發聲，聲援的說法多關切台灣確診新型冠狀病毒病例，要求WHO讓台灣即時收到傳染病相關訊息；主張任何地區或國家排除在WHO之外，會給所有人帶來風險；點明台灣官方無法或僅能非常有限地參與WHO國際衛生條例程序、台灣的技術專家無法參與WHO技術會議，致2,300萬台灣人民，連帶其他人，暴露在疫情的威脅之下；以及強調台灣是醫療衛生議題的重要夥伴等。

台灣友邦的陸續聲援，期間也引起會議現場中國代表的不滿，答辯時幾番重申台灣是中國的一部分等立場，要求大會停止炒作台灣議題。

蔡英文2月5日在facebook呼籲各界，幫忙廣傳台灣友邦挺台聲音。（中央社）

於此，蔡英文2月5日在臉書上轉傳台灣友邦挺台影片，稱「台灣不孤單！請大家幫忙廣傳友邦挺台的聲音！」蔡英文表示，這次武漢肺炎的疫情，讓世界了解到台灣在防疫工作上的重要性，以及台灣人民對健康的追求，台灣跟其他國家一樣，都面臨全球防疫的風險，台灣有能力、有責任為世界盡一份力量，台灣就在防疫的第一線，WHO不應該因為政治因素排除台灣，WHO要有台灣的參與空間，讓台灣發揮專業的功能。

台灣外交部也將蔡英文的講話譯成11種語言版本，強化國際宣傳。（台灣外交部臉書）

台灣外交部也在臉書上表示，每個人都正面臨防疫的風險及責任，而在防疫第一線的台灣，不應該因為政治因素被排除在WHO之外，「少了台灣的衛生組織都不世界了」，並將蔡英文呼籲WHO正視台灣民眾權益的圖卡，譯成11種版本，計有英文、越南文、印尼文、阿拉伯文、瑞典文、葡萄牙文、西班牙文、希臘文、德文、義大利文，希望外國網民們轉傳給和台灣站在一起，但卻說着不同語言的「朋友的朋友」，一起壯大「Taiwan Can Help」聲浪。

陸外交部：須在一中原則下

對蔡英文政府頻頻呼籲WHO不應排除台灣，大陸外交部發言人耿爽早前回應時強調，台灣參加國際組織活動，必須在一個中國原則下，經過兩岸協商，作出合情合理的安排。此外大陸國台辦發言人馬曉光在2月4日表示，大陸始終關心台灣同胞的健康福祉，並強調台灣在獲取疫情資訊方面不存在障礙。

馬曉光稱，自新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後，大陸從對台灣同胞生命健康高度重視的角度出發，多次及時向台灣通報疫情防控最新資訊，有專門通報大陸與世衛分享的新型冠狀病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的資訊，尤其有即刻通報在大陸確診的台灣人的相關資訊，並應台灣疾病管制部門要求，安排台灣防疫專家赴武漢現場考察，雙方加強溝通，為共同做好疫情防控工作起到了積極作用。

馬曉光指，全力做好疫情防控工作，事關兩岸同胞生命安全，是當前最重要最緊追的大事，「民進黨當局應當停止一切以疫情為借口的政治炒作和政治化操弄，停止干擾疫情防控工作。」

台灣自1971年被迫退出隸屬於聯合國之下的世界衛生組織，此後便由於「中國代表權問題」問題，失去與世界衛生組織相互間的官方聯繫，直至1997年，台灣始推動加入WHO案，並於2009年開始，由於兩岸關係和緩，台灣得連續8年以觀察員身分出席WHO最高決策機構世界衛生大會（WHA），但自2017年起，台灣在未獲WHA邀請函的情況下，再度中斷了世衛會議的參與。