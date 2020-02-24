【觀察】美大選中突然出現的台灣身影　桑德斯為何打出「台灣牌」

美國佛蒙特州（Vermont）民主黨籍參議員桑德斯（Bernie Sanders）2月22日宣布在內華達州黨團會議勝出。根據迄今至少27%的轄區匯報結果，桑德斯在年輕與中年選民、拉丁裔以及工會成員等支持下，獲得近47.1%的得票率，大幅領先23.3%的美國前副總統拜登（Joe Biden），而印第安納州南本德（South Bend）前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）以14%排第三，麻省參議員沃倫（Elizabeth Warren）以9%排第四。

而桑德斯在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）於2月23日播出的節目「60分鐘」（60 Minutes）中被主持人Anderson Cooper問到「倘若中國以軍事手段犯台，會否引出美國採取軍事回應」。對此，桑德斯回覆「我的意思是我認為我們必須向世界各國表明，我們不會袖手旁觀並讓侵略行為發生，絕對不會」。

由於桑德斯被外界視為民主黨初選的大熱門，將有機會在初選勝出後與共和黨大熱門即現任總統特朗普（Donald Trump）一決高下，因此他的發言格外受到重視。而此番發言則被台灣親綠媒體解讀為，桑德斯的競選政見包括，如果他當選總統，為保護美國利益和支援盟友台灣，在有必要動武的情況下，他會選擇派出美國軍隊。而在這樣的解讀下，台灣社會似乎認為已獲得美國「協防台灣」的一劑強心針。

但這其實對於桑德斯的發言有兩個誤解。首先，桑德斯並未明確說美國定會出兵「協防台灣」，而只說美國不會對侵略行為「袖手旁觀」，而這個說法其實是符合美國主流民意，但非並講給台灣人聽的。

其次，熟悉民主選舉制度的人都知道，參選人在選前的政見跟勝選後的實際做法不見得能夠一致，在台灣這種現象被稱為「亂開選舉支票」。換句話說，桑德斯的說法只是要滿足美國社會對於美國充當世界警察的美好想像，目標當然仍然是從選票的角度進行考量，但在勝選後能否執行還是得看具體情況。

而在綠營媒體的小題大做、補風捉影之下，恐將誤導民眾中國大陸必然會「武力犯台」，而在這種情況下美國定會「協防台灣」。首先，大陸會否「武力犯台」其實是一個假設性問題，不過這個說法可能也符合美國社會的「對華偏見」，即「中國威脅論」。再者，美國會否「協防台灣」其實仍是「未定之天」，仍然得看實際情況是否符合美國的「國家利益」。

在聽到桑德斯的發言後，台灣民眾或許會天真地以為美國仍是世界警察，將會主持世界秩序、伸張正義，也認為大陸必然不敢「誤判形勢」，而這或許就是台灣社會中「以武拒統」的底氣由來。