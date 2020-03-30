疫情下內鬥兼「偷渡」法案　「討厭民進黨」又要重出江湖了嗎？

正當世界各地莫不為新冠肺炎疫情焦頭爛額之際，台灣政壇卻突現波瀾。民進黨政府內部在處理公股企業人士的爭議、近日內政部長與警政署長之間的爭議、行政院長不點名批判內政部長等作為，再加上3月中旬民進黨立法委員提出的《會計法》修法、《國土計劃法》修法，甚至可能再提《赦免法》修法，一切動作都讓人摸不着頭腦——為何要在防疫當下「偷渡」這些重要法案？又為何在當下會出現這些人事鬥爭？

台內政部長與警政署長之間的糾葛，起源於內政部長徐國勇以處理警方人事升遷案涉及偽造文書為由，將警政署長陳家欽函送法辦。內政部的理由在於，陳家欽處理內部人事調動已不止一次出現類似狀況，但據瞭解，徐國勇與陳家欽二人早已不和，會發生此事，不過是早晚的問題。

然而，行政院長蘇貞昌在此事的態度上，則是批判徐國勇，他認為徐若覺得陳家欽不適任，應先與其討論，而非做上述動作；他更表示，台灣民眾一定搞不懂，「為何在疫情當下還要這樣亂？」在此案引起軒然大波前，蘇貞昌也曾對徐國勇宣布取消全台性酒測一事上挑明「不要來亂」，在短時間內針對同一人叫他別亂，可見不但陳徐，蘇徐之間的問題也很大。

台內政部長徐國勇（右二）與警政署長陳家欽（左一）的內鬥，成為近日台灣政壇的焦點。（中央社）

另一方面，蘇貞昌日前亦針對桃園航勤公司、華儲公司、華夏航科、台水公司等台灣公營事業或公股企業的董事長宣布人事異動令，蘇貞昌更直接點名批判某公司的汽車撞到飛機、公司內亂，「把董事長拉下來也是剛好」，引起擔任原桃勤公司董事長的民進黨籍前立委郭榮宗不滿大聲反嗆。更有人認為，近日所發生的這些案件，讓民進黨黨內派系之爭再度浮上枱面。

更不用說，早在3月3日，民進黨立委就提出《會計法》修法草案，並在當天完成一讀。據蔡易餘等16名民進黨立委提出的修正草案，明定於現行條文的適用範圍中增加「機要費」，規定2006年12月31日以前各機關支用之機要費、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員之財務責任均視為解除，不追究其行政及民事責任；如涉刑事責任者，不罰。甚至，蔡易餘還欲提出《赦免法》修正案，希望透過法律的調整，為陳水扁解套。

此外，行政院在2月20日也提出政院版的《國土計畫法》修法草案，草案部分內容被質疑是替政府開發、甚至是替財團開後門，引起許多環保團體和跨黨派立委的抗議，並呼籲撤回該草案。不過，表決後民進黨仍以人數優勢反對撤回，並通過草案付委。這個結果，讓許多人重現對民進黨的「資進黨」印象。

2018年九合一大選，民進黨慘輸給國民黨。（洪嘉徽攝）

事實上，民進黨在2018年底九合一選舉慘敗時，外界就歸因於是「討厭民進黨」作祟。蔡英文在2016年勝選後，雖有很多政策願景，但實際執行後卻是困難重重、民眾怨聲載道。不同因素加在一起，頓時讓「討厭民進黨」成為台灣「最大黨」。

即便民進黨在2020年大選扭轉乾坤，但民進黨的政黨支持度並未提升，只不過與國民黨平起平坐，這就已明確向該黨提出警訊：千萬不要認為台灣民眾多數支持民進黨，只要民進黨再犯蠢事，「討厭民進黨」就有可能重出江湖，吞噬掉該黨。

如今的台灣社會，無明確政黨支持的中立選民已然是多數，今天投民進黨，下一次則有可能投給國民黨或民眾黨，風水輪流轉沒有永遠的好運。民進黨若自以為是，認為總統立委都是吾家的所以可以胡搞瞎搞，那麼，總有一天或許也會墜入深淵、難以復甦。