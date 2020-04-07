口罩實名制升級3.0　台「數位政委」唐鳳如何吸引全球目光？

新冠病毒（COVID-19）肺炎疫情延燒，截至2020年4月6日，全球已超過127萬人確診、近7萬人死亡。面對全球性的傳染病危機，台灣許多民眾都戴上口罩出門，為了因應「口罩荒」的情形，台灣政府擬推出「口罩實名制3.0」，而在政策背後，台灣「數位政委」唐鳳扮演的角色再一次受到矚目。

3月上旬，日本媒體開始關注「台灣口罩政策」背後的「數位政委」唐鳳，稱讚唐鳳是「智商（IQ）超過180的天才科技大臣（即部長級官員）」；韓國媒體則報道「中學輟學的前駭客第三性」擔任政府高官，認為在韓國是難以想像的；泰國媒體也順勢把2019年的唐鳳赴泰演講再一次推送。

台灣數位政委唐鳳。（洪嘉徽攝）

誰是唐鳳？

唐鳳在台灣（特別是網絡界）早已經是個名人，網絡流傳許多關於唐鳳的笑話，例如「只要在網上打唐鳳就會被他注意到」、「要是用蘋果手機就會被唐鳳追蹤」、「只要沒有戴上鋁箔紙就會被唐鳳腦控」、「當你搜尋唐鳳時唐鳳也在搜尋你」等等。事實上，唐鳳確實在網上相當活躍，也不吝於回答網友提問，其說明也往往詳細有說服力。

唐鳳也對自己的網絡形象有所察覺，也樂於用幽默的態度來協助資訊的轉發。2019年11月唐鳳接受《德國之聲（DW）》專訪時就表示，幽默是澄清假新聞或是謠言的得力工具。近日，唐鳳也在臉書上貼出一段影片，用6種語言示範「電鍋蒸口罩」讓口罩能消毒重複利用的方法。

也能嚴肅面對疫情

但是唐鳳在此次疫情上的政策角色又是什麼？其實在新冠疫情證明不會簡單消退後，許多國家一改先前温吞作風，祭出社交禁令、關閉公共場域，或是呼籲國民戴上口罩預防傳染，但也因此在許多地區出現口罩荒。然而，台灣早於2月6日開始實施「口罩實名制」，由政府統一控管醫療級口罩，儘可能分賣給更多的民眾。 「口罩實名制」的實施，除了統一控管倉儲與運輸之外，更必須與全台各地的販賣點連線以驗證民眾的身分證明，還必須做到即時、安全、高正確度，唐鳳率領的團隊也提供了技術支援。

「口罩實名制」由最初的每人一週可持卡親至藥局購買2片口罩（後提升至成人3片、兒童5片），到2.0版本的可線上預購、便利商店領取，再到預計於4月中旬實施的3.0版本，讓民眾直接持卡於便利商店購買兩週分量的口罩（成人9片、兒童10片），短短兩個月內對一個全新政策進行大量的修正與改版，似乎與傳統政府的行政效率相差甚遠。

對此，唐鳳多次在媒體採訪中表示，真正的功臣是「各部門的團隊」、「發放口罩的藥師」以及「社會上的一般民眾」。例如，在口罩實名制實施之前，已經顯現口罩荒的迹象，就有民間工程師利用google付費服務寫出地圖網站（後來經協調後費用由google自行吸收），供民眾查詢超商的口罩存量；之後口罩實名制上路，這個發想被唐鳳吸收成為「藥局口罩地圖」。

台灣，民眾在藥局排隊買口罩。（中新社）

可以看出，從發想到實作，其實不在唐鳳；唐鳳做的，就是把從發想到實作的中間過程，利用政府的資源去串聯。例如藥局口罩地圖，原本的程式無法取得官方數據存量，仰賴網友的自主通報；唐鳳釋出藥局的存量數據上網後，利用這些數據製作的APP就有如雨後春筍般冒出，甚至不需要再多花政府的資源，也能有效分流使用者。

改變舊有體制

公開政府數據的做法，就是唐鳳一貫主張的「基進透明」以及「數位民主」，也就是透過釋出政府資料和數位科技，讓更多民眾能夠自主地參與政府政策的進程。唐鳳自從2016年出任數位政委後，透過將所主持會議的紀錄放上網，以及帶頭示範「遠距上班」，甚至讓機器人代理來參與聯合國會議，都是一次次的衝撞體制。

「藥局口罩地圖」可幫助民眾尋找口罩銷售點。（網站截圖）

這樣的作法其來有自。唐鳳自承就讀國小時就與周遭格格不入，看世界的方式與周遭同儕甚至師長都不同，當時甚至有老師乾脆讓他在圖書館待一整天，不必來上課。升上國中後，唐鳳的排斥感更加強烈，其母親於是為他辦理休學，甚至辭去全職工作協助唐鳳在家學習。

對於一個無法適應學校的團體生活而休學的人，很容易產生刻板印象，認為將來會變成只能「宅」在房間中的「繭居族」，無法重返社會。但唐鳳此後雖然沒有重返校園，卻陸續新創公司、擔任蘋果公司顧問、推動開放原始碼的社群協作，其社會生活已經比起許多大學畢業的成年人還多彩；而其校園時代的不合羣，卻在踏入社會後轉變成高度的協調性與溝通力，可見問題不在能力的有無，而是環境是否適合發揮。

自從2014年的太陽花學運後，台灣新政府認識到必須與熟知科技運作的年輕人更加協調溝通，因此聘請唐鳳成為政務委員（無負責部會的部長級官員），主責數位科技的部門內協調，但也曾經擔任十二年國民基本教育的發展委員會委員；由一名未完成基本教育的人來監督基本教育，在當時也曾引起一些議論。

台灣「立法院數位國力促進會」3月27日在台灣立法院成立，行政院政務委員唐鳳（右）在大會上以口罩實名制2.0第二輪為題發表演說。（中央社）

另外，唐鳳的長髮披肩外型以及較陰柔的說話風格，也曾招致不少保守人士的議論。唐鳳也公開在政府的人士資料表上的性別填寫「無」，但並未進行過變性手術，是廣義上的第三性（無特定性別認同）。

唐鳳其人的經歷自然是不可以簡單複製的。現代的國民教育，其重點就在於能大量產出具有一定的技術、知識的人才，使其為國家所用；但是對於過度偏離「正常」的人物，普通的國民教育往往並不足夠，甚至會將其視為「異物」而排出。一個社會是否能夠接納並打磨這樣的人物，甚至使其成為社會的領頭羊之一，也是一個社會能否多元發展的體現。